Олександр Стубб вважає, що непохитність Путіна може прокласти шлях до "нищівного" пакету санкцій з боку США.

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна через його небажання сідати за стіл переговорів щодо України.

Таку заяву зробив президент Фінляндії Александр Стубб після тривалої розмови зі своїм американським колегою, пише The Guardian. Фінський президент висловив думку, що Трамп і російський диктатор Володимир Путін, які говоритимуть телефоном уже завтра, не повинні вирішувати долю України через голову її президента Володимира Зеленського.

Стубб також сказав, що якщо розмова буде не задовільною, то до Конгресу цього тижня буде подано пакет антиросійських санкцій, який сенатори описують як "нищівний".

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"Зеленський терплячий, а Трамп починає проявляти нетерпіння, але в правильному напрямку, тобто в бік Росії", - зазначив Стубб.

Він додав, що будь-який контакт Європи з Путіним здійснюватиметься через керівництво E3 Великої Британії, Франції та Німеччини. "На вищому рівні ми не повинні діяти поодинці", - зазначив президент Фінляндії.

Стубб, один із невеликої групи європейських лідерів, які користуються підтримкою Трампа, сказав, що використав свій вплив, щоб переконати главу Білого дому переглянути свою думку про економічну та військову міць Росії. Видання деталізувало, що Стубб у своїй нещодавній розмові з Трампом намагався пояснити, що РФ більше не є великою державою.

Стубб сказав Трампу таке: "З точки зору економіки РФ менша за Італію, трохи більша за Іспанію. У військовому відношенні вона хотіла заперечувати суверенітет і територіальну цілісність України три роки тому. Цього року вона просунулася менш ніж на один відсотковий пункт, її відсоткова ставка перевищує 20%, а її резерви вичерпані. Тож це більше не країна, яку можна розглядати як велику державу".

Саме це послання Стубб хотів донести Трампу. "Це нелегка гра, але вам просто потрібно продовжувати взаємодіяти з американською адміністрацією", - прокоментував фінський президент.

Переговори з РФ

Цього тижня відбулися переговори української та російської делегацій у Стамбулі. На них було досягнуто домовленості про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Але спочатку передбачалося, що на переговори в Стамбул прибудуть український президент Володимир Зеленський і кремлівський правитель Путін. Навіть сам Трамп не відкидав можливість приєднатися до розмови. Однак на ділі нічого цього не сталося.

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