В організації кажуть, що хочуть бачити закінчення війни Росії з Україною.

В ООН заявили, що хочуть бачити закінчення російсько-української війни на основі міжнародного права і статуту організації. Про це сказав речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи оголошене російським диктатором Володимиром Путіним триденне перемир’я, пише Укрінформ.

"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни… Воно має бути принциповим та послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", - зазначив він.

За словами Дюжарріка, мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України. Він додав, що в ООН цінують будь-які зусилля з урегулювання російсько-українського конфлікту, що відповідають позиції, яку він висловлював "багато, багато, багато, багато, багато разів".

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Крім того, він відреагував на визнання з боку РФ і КНДР участі північнокорейських військ у війні з Україною, наголосивши, що "будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок".

Чергове перемир’я Путіна: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у понеділок, 28 квітня, російський правитель Путін оголосив триденне перемир’я - з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня. Він зазначив, що на цей період мають бути зупинені всі бойові дії. У Кремлі висловили бажання, щоб і українська сторона повинна приєднатися до перемир’я.

У відповідь президент України Володимир Зеленський вкотре закликав Російську Федерацію піти на повне та безумовне припинення вогню. Він назвав оголошене Кремлем триденне перемир'я черговою спробою маніпуляцій. За словами Зеленського, основу реальній дипломатії може дати лише негайне та надійне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

В адміністрці США заявили, що президент Дональд Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню для закінчення війни Росії проти України. "Путін сьогодні запропонував тимчасове перемир'я. Президент Трамп чітко заявив: спочатку потрібне постійне припинення вогню", - зазначила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

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