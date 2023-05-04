Окупанти активно набирають особовий склад до рятувальних військових формувань МНС в цих регіонах.

В Росії побоюються активізації воєнних дій на Кавказі та в Калінінграді. Через це там вирішили розширити штат рятувальників для організації громадської оборони.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни вважають Калінінградський та Північнокавказькі округи регіонами, де є небезпека активізації воєнних.

"Наразі окупанти активно набирають особовий склад до рятувальних військових формувань МНС в цих регіонах й проводять заходи з розгортання системи громадянської оборони. Через це є проблема з комплектуванням аналогічних формувань на тимчасово окупованих територіях України, адже більшість МНСників воліють брати відрядження саме у Калінінград або на Кавказ, коли їм дають вибір", – наголошують в ЦНС.

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Що відбувається в Росії: актуальні новини

Однією з найгучніших новин останніх днів стала атка дронів на Кремль. Це сталося вночі 3 травня. В Росії у цьому звинуватили Україну та заявили про нібито замах на Путіна.

Водночас в Інституті вивчення війни припускають, що Росія могла сама ж атакувати Кремль. Аналітики вважають, що так у Москві можуть створити умови для оголошення більш ширшої мобілізації, а також обмежити святкування 9 травня.

Крім того, в Росії дедалі частіше стаються пожежі. 4 травня масштабна пожежа охопила ціле селище у Тюменській області. Вогонь охопив десятки будинків.

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