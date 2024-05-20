Смерть президента Ірану Раїсі: Time назвав список потенційних підозрюваних

У Раїсі не було очевидних політичних прихильників, крім прихильників режиму, які становлять близько 20% 88-мільйонного населення Ірану.

Ебрахім Раїсі був одночасно президентом Ірану і кандидатом у наступники старого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї.

Як пише Time, обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із ризиком подорожі повітрям в Ірані, де безпека авіації, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя такої самої кількості високопосадовців в Ірані, як і тіньова війна з Ізраїлем, яка також нависає над загибеллю Раїсі.

"Причину аварії поки що не розслідувано. Але будь-який офіційний висновок буде відкритий для інтерпретації, як і феєрверки, що спалахнули на вулицях Тегерана в неділю ввечері: чи святкували вони напередодні свята, присвяченого народженню Рези, відомого як 8-й імам? Або смерть Раїсі, сумнозвісного жорсткого президента?" - йдеться в матеріалі.

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Аварія сталася за два місяці після того, як Іран почав масовану атаку ракетами і безпілотниками на Ізраїль у відповідь на авіаудар, унаслідок якого 1 квітня в Сирії було вбито двох високопоставлених іранських генералів. Початкова відповідь Ізраїлю на безпрецедентну пряму атаку на його територію була настільки приглушеною, що можна вважати її символічною: мішенню була зенітна батарея, що охороняє ядерний об'єкт.

Тих, хто схильний вважати, що катастрофа вертольота - це удар, нанесений Тель-Авівом, місце події наводить на роздуми. Гелікоптер Раїсі впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти тому, що підтримує відносини з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом.

Погода також могла бути причиною. Іранська влада повідомила, що спроби виявити місце аварії були ускладнені туманом, вітром і проливним дощем.

Нарешті, є внутрішня політика Ісламської Республіки, відома своєю жорстокістю і в кращі часи, а тим паче зараз, враховуючи постійні чутки, що Хаменеї, який правив 35 років, хворий.

"Смерть Раїсі призведе до кризи наступності в Ірані", - заявив у неділю в інтерв'ю TIME старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджапур, коли ведучі державного телебачення вбралися в чорне вбрання.

"Раїсі та Моджтаба Хаменеї, син 85-річного Верховного лідера, є єдиними обговорюваними кандидатами на місце наступника. В іранській політичній культурі, заснованій на змовах, мало хто повірить, що смерть Раїсі була випадковою", - вважає Саджапур.

63-річний Раїсі процвітав у цій конспіративній культурі. Назва його політичної фракції - "Асоціація бойового духовенства" - натякає на місце в авторитарній теократичній системі, яка 1979 року прийшла на зміну монархії, що правила Іраном протягом більшої частини XX століття.

Раїсі зробив кар'єру силовика, працюючи прокурором у різних провінціях і демонструючи прихильність до жорсткої лінії. Наприкінці 1980-х років він входив до складу "комітету смерті", який, на думку правозахисних груп, наказав стратити тисячі політичних в'язнів без суду і слідства.

Страти порушили план наступності Великого аятоли Рухолли Хомейні, шиїтського священнослужителя, який очолив революцію 1979 року, після того, як його власний обурений протеже заявив: "Я сказав, що піду за вами куди завгодно, але я не піду за вами в пекло".

Замість нього цю посаду обійняв Хаменеї з аналогічним ім'ям, який швидко отримав звання аятоли. За наступні десятиліття Раїсі теж піднявся, зрештою очоливши судову владу, яка підпорядковується безпосередньо лідеру.

Однак у Раїсі не було очевидних політичних прихильників, крім прихильників режиму, які становлять близько 20% 88-мільйонного населення Ірану. Його обрання президентом 2021 року на тлі рекордно низької явки та звинувачень у фальсифікаціях спостерігачі розцінили як сигнал, що "система", як іранці називають правлячий апарат, більше не вважає виборчі посади необхідним важелем тиску на іранське суспільство, яке обурене спільним правлінням жорстких клерикалів і Корпусу вартових ісламської революції.

Загибель Раїсі - деталі

Президент Ірану Ебрахім Раїсі загинув унаслідок жорсткого приземлення вертольота ввечері 19 травня, повідомило іранське агентство Mehr. "Ебрахім Раїсі потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану", - йдеться в повідомленні.

На борту також перебували міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі та представник верховного лідера Ірану в Східному Азербайджані аятола Мохаммед Алі Але-Хашем. Усі вони "загинули внаслідок інциденту", зазначає Mehr.

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