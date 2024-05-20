Під керівництвом Раїсі Іран робив все більш і більш авантюрні інтервенції за межами своїх кордонів.

Ебрагім Раїсі був одним із найстійкіших прихильників жорсткої лінії в Ірані, фанатичним і абсолютним віруючим в іранську революцію та її місію.

Як пише Sky News, його смерть на схилі гори на півночі країни знаменує собою важливий момент для країни і регіону. Вона усуне з Близького Сходу одного з найжорсткіших і безкомпромісних гравців.

"Людина, яка вчинила перший прямий напад на Ізраїль в історії своєї країни, і прихильник жорсткої лінії, під чиїм керівництвом сотні іранців було вбито внаслідок жорстоких репресій нещодавніх протестів, очолюваних жінками, Раїсі мав на своїх руках величезну кількість крові", - пишуть аналітики.

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Його страхітлива репутація походить із 1980-х років - періоду, який приніс йому сумнівне прізвисько Тегеранський М'ясник.

Він входив до складу так званої колегії зі смертної кари, що складалася з чотирьох ісламських суддів, які засудили до страти тисячі іранських в'язнів під час чистки 1988 року.

Раїсі особисто брав участь у двох найпохмуріших періодах іранських репресій. І його вважали одним з улюблених претендентів на заміну літнього і хворого Верховного лідера Алі Хаменеї.

Його вступ на цю посаду гарантував би ще роки того ж самого і ще роки втручання за кордон. Під керівництвом Раїсі Іран робив все більш і більш авантюрні інтервенції за межами своїх кордонів.

Під його керівництвом Іран допоміг хуситам поставити під загрозу міжнародне судноплавство в Червоному морі; допоміг "Хізбаллі" залучити Ізраїль до семимісячної дуелі за його північний кордон; допомагав ополченцям в Іраку атакувати і в деяких випадках вбивати американських солдатів; і допоміг ХАМАСу вести власну війну проти єврейської держави.

"Після двох років заворушень, економічних невдач і невпевненого відновлення після пандемії Іран розділений і ослаблений. Його уряд втратив більшу частину свого авторитету і підтримки через звірства, які він чинив щодо своїх жінок", - ідеться в матеріалі.

Мало хто за межами режиму і його затятих послідовників оплакуватиме людину, яка стала свідком смерті, ув'язнення або тортур стількох людей. Без нього іранці можуть наважитися мріяти про менш репресивні часи. Аутсайдери сподіватимуться на менш проблемний Іран.

"Але там, звідки він прийшов, є ще багато інших країн, і верховний лідер, найімовірніше, знайде іншого прихильника жорсткої лінії, який замінить його. Побоюються нестабільності напередодні виборів. Уряд підірваний останніми подіями, його верховний лідер нездоровий", - зазначають експерти.

Уряд Раїсі намагатиметься забезпечити спадкоємність якнайшвидше і безперешкодно.

Загибель Раїсі - деталі

Президент Ірану Ебрахім Раїсі загинув унаслідок аварії вертольота.

"Ебрахім Раїсі потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану", - заявили в іранському агентстві Mehr.

На борту також перебували міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі та представник верховного лідера Ірану в Східному Азербайджані аятола Мохаммед Алі Але-Хашем.

Виконувати обов'язки глави країни протягом 50 днів до нових президентських виборів буде перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер.

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