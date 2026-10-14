Європа зможе замінити Starlink для України не раніше 2029 року

ЄС шукає альтернативу Starlink для України вже у 2027 році.

Європейський Союз планує підключити Україну до комерційних потужностей своєї захищеної супутникової системи вже на початку 2027 року, щоб замінити зв’язок Starlink Ілона Маска, однак на запуск повноцінної альтернативи доведеться чекати ще кілька років. Про це пише LeMonde, посилаючись на заяву Європейської комісії.

Так, у середу ЄК оголосила про роботу над інтеграцією комерційних супутникових потужностей у свою програму Govsatcom, починаючи з 2027 року, зокрема, для задоволення потреб України.

Ця система, яка почне функціонувати в січні 2026 року, об’єднує ресурси урядових супутників для забезпечення захищеного зв’язку.

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Водночас розгортання повноцінного аналога Starlink – власної європейської захищеної системи супутникового зв’язку IRIS² – планують завершити до 2029 року.

При цьому в Брюсселі не впевнені, чи зможуть ці проміжні рішення замінити можливості Starshield – військової версії мережі Starlink, яку використовують ЗСУ.

Проблеми зі Starlink в Україні

Раніше компанія SpaceX обмежила роботу Starlink в Україні, застосувавши функцію відключення зв’язку для терміналів, що рухаються з високою швидкістю. Це означає неможливість використання дронів, оснащених цією системою.

У 7-му корпусі ДШВ розповіли, що під час польотів дронів зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже при швидкості 110–120 км/год. Через перебої зі зв’язком на Гуляйпольському напрямку вже довелося скасувати частину місій.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Ілона Маска назвав це рішення "великою помилкою, через яку гинуть люди".

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