Російський президент для придушення протестів у країні може застосувати методи з Білорусі, які активно використовує Олександр Лукашенко.
Про це заявив російський адвокат Микола Полозов в ефірі каналу "Україна 24".
"Я очікував, що вийде велика кількість людей. Звичайно, цифри незрівнянні з протестами 9 років тому. Але за останні роки сьогоднішні виступи одні з численних. На жаль, це не дуже значна частина населення Росії", - сказав він.
Полозов нагадав про посилення законодавства в РФ, пов'язаного з проведенням мітингів та інших масових заходів політичного характеру. Зокрема, За останній рік були заборонені були навіть одиночні пікети.
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"Тому я очікую, що влада буде розгортати репресії. Ці репресії будуть як адміністративного характеру - штрафи, арешти - так і кримінальні переслідування окремих активістів", - прогнозує він.
За його словами, "путінський режим вчився, звичайно ж, на прикладі режиму Лукашенка і придушеннях протестів людей в Мінську та інших містах, використовують тактичні схеми придушення протестів".
"Тому, по всій видимості, вдасться розсікти мітингувальників на окремі групи, і вже по цих групах буде йти відпрацювання. Навального в результаті протестів точно не випустять. Можуть випустити в результаті зовнішньополітичного тиску, але це зовсім інша історія", - вважає Полозов.
Протести в Росії 23 січня: що відомо
- 23 січня прихильники опозиціонера Олексія Навального проводять всеросійські акції протесту, вони вимагають звільнити політика з-під арешту. Мітинги вже почалися як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську.
- Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!"у 93 містах Росії.
- Вже відомо про майже 900 затриманих.
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