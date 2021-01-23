По всій Росії проходять масштабні протести проти чинної влади.

Російський президент для придушення протестів у країні може застосувати методи з Білорусі, які активно використовує Олександр Лукашенко.

Про це заявив російський адвокат Микола Полозов в ефірі каналу "Україна 24".

"Я очікував, що вийде велика кількість людей. Звичайно, цифри незрівнянні з протестами 9 років тому. Але за останні роки сьогоднішні виступи одні з численних. На жаль, це не дуже значна частина населення Росії", - сказав він.

Полозов нагадав про посилення законодавства в РФ, пов'язаного з проведенням мітингів та інших масових заходів політичного характеру. Зокрема, За останній рік були заборонені були навіть одиночні пікети.

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"Тому я очікую, що влада буде розгортати репресії. Ці репресії будуть як адміністративного характеру - штрафи, арешти - так і кримінальні переслідування окремих активістів", - прогнозує він.

За його словами, "путінський режим вчився, звичайно ж, на прикладі режиму Лукашенка і придушеннях протестів людей в Мінську та інших містах, використовують тактичні схеми придушення протестів".

"Тому, по всій видимості, вдасться розсікти мітингувальників на окремі групи, і вже по цих групах буде йти відпрацювання. Навального в результаті протестів точно не випустять. Можуть випустити в результаті зовнішньополітичного тиску, але це зовсім інша історія", - вважає Полозов.

Протести в Росії 23 січня: що відомо

23 січня прихильники опозиціонера Олексія Навального проводять всеросійські акції протесту, вони вимагають звільнити політика з-під арешту. Мітинги вже почалися як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську.

Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!"у 93 містах Росії.

Вже відомо про майже 900 затриманих.

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Автор: Юрій Годован