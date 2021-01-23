У Москві затримали дитину / скріншот
На Пушкінській площі в Москві на мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального почалися жорсткі затримання, серед затриманих – дитина років 10-ти.
Відео затримання хлопчика опублікував Telegram- канал Avtozak LIVE.
На записі видно, як дитина кричить: "Відпустіть!", але це не допомогло.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, на площі вже зібралися кілька тисяч людей. Як пише "Сноб", місця на площі майже не залишилося.
Повернення та арешт Навального
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений у "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.
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