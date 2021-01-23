На Пушкінській площі зібралося кілька тисяч людей.

На Пушкінській площі в Москві на мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального почалися жорсткі затримання, серед затриманих – дитина років 10-ти.

Відео затримання хлопчика опублікував Telegram- канал Avtozak LIVE.

На записі видно, як дитина кричить: "Відпустіть!", але це не допомогло.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на площі вже зібралися кілька тисяч людей. Як пише "Сноб", місця на площі майже не залишилося.

Повернення та арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений у "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц