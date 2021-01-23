У Москві затримали дитину / скріншот

На Пушкінській площі в Москві на мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального почалися жорсткі затримання, серед затриманих – дитина років 10-ти.

Відео затримання хлопчика опублікував Telegram- канал Avtozak LIVE.

На записі видно, як дитина кричить: "Відпустіть!", але це не допомогло.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на площі вже зібралися кілька тисяч людей. Як пише "Сноб", місця на площі майже не залишилося.

Повернення та арешт Навального

  • Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
  • Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений у "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
  • В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
  • 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
  • Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці. 

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Автор: Катерина Шварц