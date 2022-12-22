В Єрусалимі сподіваються, що буде знайдено спосіб якнайшвидше покласти край війні в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Головною темою стала війна в Україні та запобігання передачі Ірану ядерної зброї.

"Президент Росії Володимир Путін нещодавно подзвонив обраному прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху і привітав його з перемогою на виборах і формуванням уряду. Лідери двох країн обговорили ряд питань, головне з яких-війна на Україні", - повідомляє видання NEWSru.

При цьому Нетаньяху заявив Путіну, що він сподівається на якнайшвидше припинення війни в Україні. Він також запевнив, що готовий запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Відео дня

"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з лідером перемогла на парламентських виборах в Ізраїлі партії "Лікуд" Біньяміном Нетаніягу. Обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного та міжнародної ситуації. Висловлена обопільна впевненість, що російсько-ізраїльські відносини будуть і далі поступально розвиватися, а контакти на різних рівнях продовжаться. Володимир Путін привітав Біньяміна Нетаніягу і всіх ізраїльтян з відзначаються в ці дні іудейським святом Хануки", - заявили в свою чергу в Росії.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні - що відомо

Єрусалим з перших днів повномасштабної війни РФ проти України вирішив бути нейтральним. У жовтні прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід і зовсім заявили, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

Пізніше ізраїльський міністр оборони Бені Ганц після телефонної розмови з українським колегою Олексієм Резнковим заявив, що Ієросаїм все ж поможе Києву, але системи ППО не дасть.

У свою чергу президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися на чиєму ж вони боці.

Вас також можуть зацікавити новини: