Уряд РФ йде у відставку після так званої інавгурації Путіна. Тепер очікуються кадрові перестановки.

У позолоченому Андріївському залі Великого Кремлівського палацу, де колись коронували російських царів, Володимир Путін у вівторок склав присягу на вірність конституції Росії під час своєї інавгурації на п'ятий президентський термін.

Як пише The Washington Post, Путін заявив, що він ставить безпеку Росії понад усе, і пообіцяв, що країна переможе. Після його слів стався салют з 30 гармат.

Російське державне телебачення секунду за секундою висвітлювало, як Путін йшов довгими коридорами своїх кремлівських володінь, а потім сів в оновлений лімузин Auras Senat, який довіз його на церемонію.

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Путін знову оголосив себе президентом

Під час зустрічі Путіна з членами уряду в понеділок, готуючись до початку свого нового терміну, Міністерство оборони Росії оголосило, що найближчим часом проведе навчання з тактичними ядерними ракетами, звинувативши західних офіційних осіб в ескалаційній риториці щодо війни в Україні. МЗС Росії також викликало послів Великої Британії та Франції, надіславши жорсткий меседж щодо жорсткішого підходу Росії до Заходу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що навчання є відповіддю на заяви Франції та Великої Британії щодо війни в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон активно відмовляється виключати відправку сухопутних військ в Україну. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив минулого тижня, що Україна тепер має право використовувати британську зброю для ударів по території Росії.

Путін, починаючи з 2008 року, неодноразово обходив обмеження терміну перебування при владі. Цього року він здобув переконливу перемогу на виборах, які на Заході вважають недемократичними.

Конституція Росії 1993 року, прийнята за президента Бориса Єльцина, була першою спробою Росії встановити верховенство права та демократії, і містила високі зобов’язання щодо свободи слова, права на протести, вільних виборів і прав людини, проголошуючи, що "права і свободи народу мають бути найвищою цінністю".

Путін неухильно усував усе це, відколи його вперше було обрано у 2000 році. Незалежна російська група спостереження за виборами "Голос" після переобрання Путіна в березні заявила, що Росія ніколи не бачила, щоб голосування "настільки суперечило конституційним стандартам".

"Кампанія проводилася в умовах, коли основоположні статті російської конституції, які гарантують політичні права і свободи, по суті, не діяли", – заявили в групі.

За оновленим законодавством, Путін може правити Росією до 2036 року, коли йому виповниться 83. З моменту останньої інавгурації Путіна в 2018 році багато змінилося. Його головний політичний суперник Олексій Навальний загадково помер у лютому в тюремній колонії. Сам Путін провів масштабну кампанію політичних репресій, розгромивши опозицію, ув’язнивши активістів, культурних діячів, блогерів, журналістів і політиків, а також оголосивши поза законом міжнародний рух ЛГБТК+.

Він також розв'язав війну проти України, вимагаючи кардинальної перебудови системи безпеки Європи на російських умовах. Війна призвела до колосальних втрат росіян і українців, у тому числі тисяч мирного населення України, а також знищення українських міст, промисловості, інфраструктури, лікарень, навчальних закладів і церков.

Росія захопила найбільшу в Європі атомну електростанцію. Її вважають відповідальною за катастрофічне руйнування Каховської дамби.

Від війни страждають прикордонні області РФ. Напади на Бєлгород та околиці підкреслили неспроможність Путіна запобігти перекиданню війни в Україні на територію Росії.

Вторгнення та ізоляція Путіна також позбавили Росію її найприбутковішого енергетичного ринку - Європи. Державний газовий гігант "Газпром" минулого тижня оприлюднив перші збитки за 20 років, втративши 6,9 мільярда доларів у 2023 році після різкого падіння експорту до Європи.

Нелегітимний

Минулого місяця Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала переобрання Путіна нелегітимним, закликавши всіх членів Європейського Союзу відмовитися від визнання його президентом Росії після інавгурації.

"Уряд Росії йде у відставку після інавгурації. Прокремлівські ЗМІ поширюють припущення про перестановки в кабінеті, включаючи можливу заміну Сергія Шойгу на посаді міністра оборони, що означало б визнання того, що війна Росії проти України зараз на третьому році не йде за планом", - пише видання.

Речник Європейського Союзу з питань закордонних справ і безпеки Пітер Стано заявив, що Брюссель ще не вирішив, чи візьмуть його посадовці участь в інавгураційних заходах у Москві.

"Інавгурація" Путіна: позиція інших країн

Франція відправить свого посла на "інавгурацію" диктатора Володимира Путіна на його наступний шестирічний термін, яка відбудеться у вівторок, 7 травня. Водночас Німеччина не буде представлена на церемонії.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна не визнає Путіна як демократично обраного і легітимного президента Російської Федерації. У відомстві також закликали іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна.

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