Диктатор та голова компанії "Новатек" хвалилися, що обʼєкт у Білокамʼянці є "провідним промисловим об'єктом" у світі, але цим заявам, вочевидь, не судилося стати реальністю.

Росія була змушена закрити частину найбільшого в світі заводу з виробництва скрапленого природного газу поблизу арктичного міста Мурманська. Причиною такого кроку стало зниження попиту через західні санкції, запроваджені внаслідок російського вторгнення в Україну.

"Білокаменський майданчик, завершений минулого року і розрахований на роботу 15 000 робітників, стоїть пусткою, більшість підрядників покинули його", – пише The Telegraph.

Видання зазначає, що зупика видобутку газу в Арктиці є значним ударом для російського правителя Володимира Путіна. Минулого року він разом з головою "Новатек", яка будувала майданчик, Леонідом Міхельсоном, хвалилися, що обʼєкт у Білокамʼянці є "провідним промисловим об'єктом" у світі.

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Проте вже через кілька місяців Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо "Арктик СПГ 2", аналогічних заходів вжив і Європейський Союз. "Арктик СПГ 2" – це завод з виробництва скрапленого природного газу у Західному Сибіру, призначений для експорту газу з Салмановського та Геофізичного родовищ. Верф у Білокам'янці була побудована для спорудження масивних морських платформ, необхідних для переробки газу для "Арктичного СПГ-2" – звідти він мав би експортуватися до Азії.

Дві з трьох запланованих платформ вже побудовані і відбуксировані до Обської затоки, де знаходяться газові родовища. Очікувалося, що вони видобуватимуть 20 млн тонн газу, але жодна з них не працює. Третя платформа може ніколи не бути побудованою. Таким чином, Білокамʼянка фактично стала непотрібною. У ЗМІ пишуть, що зараз на об'єкті залишилося лише 500 осіб – переважно охоронці.

До того ж, західні санкції призвели до дефіциту кораблів, доступних Росії. Для реалізації цього амбітного проєкту "Новатек" потребував флоту криголамних газовозів, але мало хто з суднобудівників був готовий ризикнути потрапити в список порушників санкцій.

У дослідницькому коментарі щодо проекту "Арктик СПГ 2" Віталій Єрмаков з Оксфордського інституту енергетичних досліджень зазначив, що санкції проти російських СПГ-проектів виявилися надзвичайно успішними. Російське міністерство енергетики і "Новатек" не відповіли на запити про коментарі.

"Новатек є однією з багатьох компаній та осіб, на які поширюються санкції США за підтримку військових зусиль Росії. Проєкт "Арктик СПГ 2" та його поставки СПГ стали особливою мішенню", – пише The Telegraph.

Та одним із найбільших ударів по планах Путіна щодо арктичної експансії була заява Індії про те, що країна не купуватиме газ з "Арктик СПГ 2".

"Ми не купуватимемо [поставки з] "Арктик СПГ 2". Ми не купуємо жодного санкційного товару. Те, що підпадає під широкі санкції, ми не чіпаємо", – заявив міністр нафти Індії Панкадж Джайн у коментарі Reuters.

Тим не менш, Індія все ще приймає деякі поставки з Росії. Нещодавно нафтова компанія "Роснєфть" погодилася постачати майже 500 000 барелів нафти на день індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.

Російський газ на світовому ринку: останні новини

Австрійська компанія OMV розірвала контракт на постачання газу з "Газпром експорт", що є дочірньою компанією російського гіганта "Газпром". Угода була укладена в 2006 році в була розрахована до 2040-го.

У австрійській компанії пояснили, що причиною такого кроку стали "численні істотні порушення" з боку російської компанії. З 16 листопада 2024 року "Газпром експорт" припинив постачання газу на адресу OMV.

У пресрелізі OMV також сказано, що компанія більше не має жодних контрактів на постачання з "Газпром експорт" і не веде жодного бізнесу в Росії.

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