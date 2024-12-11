Зазначається, що компанія більше не має жодних контрактів на постачання з "Газпром експорт" і не веде жодного бізнесу в Росії.

Австрійська компанія OMV розірвала контракт на постачання газу з "Газпром експорт", що є дочірньою компанією російського гіганта "Газпром".

Про це повідомляється в пресрелізі OMV, оприлюдненому 11 грудня. Зазначається, що контракт був укладений у 2006 році і мав діяти до 2040 року. Його розірвали через "численні істотні порушення" з боку російської компанії.

З 16 листопада 2024 року "Газпром експорт" припинив постачання газу на адресу OMV. Обсяги поставок за цим контрактом з однозначним потенціалом маржі в мільйони євро на рік були повністю диверсифіковані за рахунок альтернативних джерел газу протягом останніх трьох років.

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В рамках постійної стратегії диверсифікації портфель поставок газу OMV зараз охоплює кілька джерел постачання: власний видобуток газу в Норвегії та Австрії, сторонні газовидобувні компанії, а також додаткові довгострокові обсяги запасів природного газу:

"Газові сховища OMV в Австрії наразі заповнені приблизно на 85%. OMV здатна виконати всі контракти зі своїми клієнтами на постачання газу з альтернативних джерел".

Зазначається, що компанія OMV більше не має жодних контрактів на постачання з "Газпром експорт" і не веде жодного бізнесу в Росії.

Експорт російського газу до Австрії: що передувало

Наприкінці листопада агентство Reuters повідомило, що російський газовий гігант "Газпром" припинив постачання газу до Австрії. Тоді повідомлялося, що причиною стало вилучення австрійською групою російського газу в якості оплати за арбітражним рішенням.

Австрійська сторона виграла арбітраж у Німеччині проти "Газпрому" на 230 мільйонів євро у зв'язку з нерегулярними поставками газу до свого німецького підрозділу. Через три дні "Газпром" призупинив постачання газу.

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