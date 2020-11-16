Президент також зажадав для Європи більше незалежності у сфері оборони та безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував Раду Безпеки ООН в її нинішній формі.

Радбез ООН "наразі не приймає жодних корисних рішень", заявив він в інтерв'ю Паризькому виданню Grand Continent, передає DW.

Макрон також заявив, що Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони.

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Американці зможуть визнати європейців союзниками тільки в тому випадку, якщо вони "ставляться серйозно до самих себе і незалежні у власній оборонній політиці", підкреслив президент Франції. Він зазначив, що Європа, подібно США і Китаю, буде й далі працювати над власною автономністю.

Франція є одним із п'яти постійних членів Радбезу ООН, що володіють правом вето. Крім Франції це США, Китай, Велика Британія і Росія.

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Автор: УНІАН