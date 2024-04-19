Серед "стамбульських" умов Кремля були Донбас, Харків і Крим.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив представникам кількох російських видань про те, що країна-агресор не має наміру переривати бойові дії в Україні в разі початку переговорів щодо війни, яку розв'язала Росія.

За даними росЗМІ, про це Лавров заявив в інтерв'ю радіостанціям Sputnik, "Комсомольская правда" і "Говорит Москва", коментуючи домовленості, які нібито обговорювали в Стамбулі.

"Ми не будемо на період переговорів робити будь-яких пауз у бойових діях. Процес має йти", - заявив Лавров.

Відео дня

Крім того, він заявив, що у Китаю є ініціатива глобальної безпеки, яка перегукується з думками Кремля. Крім того, Росія вимагає - заборонити в Україні існування військових баз і навчань за участю третіх країн за винятком випадків згоди всіх "країн-гарантів", зокрема РФ і Китаю.

Також Лавров згадав, що обговорювали долю Харкова та інших регіонів України.

"Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть по нас бити. Харків тут відіграє важливу роль... Реалії стали іншими: у нас тепер є "4 споконвічних регіони", - заявив Лавров.

"Гарантії" нібито передбачали, що захоплені частини України, зокрема, окупований півострів Крим і Донбас мають належати Російській Федерації.

"У цьому "стамбульському документі" були гарантії... Межею серйозності вважалася стаття 5-та Вашингтонського договору про створення Північно-Атлантичного альянсу. Дослівно її не стали відтворювати, але там були узгоджені інші кілька форм... Написано було спеціально, що ці гарантії безпеки не поширюються на Крим і Донбас, що, загалом-то, означало, що їх чіпати не можна, а то ніякі гарантії не діють", - заявив Лавров.

При цьому Лавров заявив, що попередження про те, що РФ найближчими роками, у разі поразки України, нападе на країни НАТО, є нібито "нагнітанням загрози", "частиною хитромудрого плану вибивання грошей у своїх парламентів на продовження війни".

Глава російського МЗС заявив, що країна-агресор не довіряє Україні і Кремль переконаний у необхідності продовжити кровопролитну війну.

"У Росії є повна переконаність у необхідності сьогодні продовжувати "СВО" в Україні", - цитують Лаврова деякі ЗМІ.

Що передувало

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Туреччина нібито запропонувала Росії та Україні свій проект "мирного" договору, що передбачає заморожування війни. Повідомлялося, що проект створювали на основі перших переговорів у Стамбулі, до нього увійшла частина формулювань 2022 року. За даними "Нова-Європа", цей договір може підтримати низка європейських політиків, також його представлять окремим країнам Глобального Півдня. Умови нібито припускали, що США та РФ зобов'язуються за жодних умов не застосовувати ядерну зброю, вони відновлюють дію договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3) без можливості одностороннього виходу з неї в майбутньому. Йшлося про заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни будь-яким способом, який може спричинити дестабілізацію її уряду, заморожування війни по існуючій лінії фронту тощо.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що завершення війни має відбуватися на основі української "Формули миру", без спекуляцій та без ілюзій. Він сказав, що немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ". Подоляк сказав, що інші "плани" – лише свідчення про бажання продовжити війну шляхом заморожування, ескалації та збереження російського агресивного режиму.

Вас також можуть зацікавити новини: