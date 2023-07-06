Саме "Ростех" постачає бойові літаки для армії країни-агресора.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех".

Як повідомляє прес-служба СБУ, йдеться про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну повітряне судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.

Російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

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Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.

Війна в Україні та націоналізація активів агресора

6 лютого 2023 року Україна націоналізувала заводи російських олігархів.

7 лютого 2023 року Україна націоналізувала активи російського олігарха, причетного до виробництва ракет.

8 лютого 2023 року Україна націоналізувала активи російського олігарха Алішера Усманова, наближеного до Путіна.

16 лютого 2023 року Україна націоналізувала майно російського олігарха Дерипаски

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