Імпорт західних мікросхем в обхід санкцій дозволив Росії продовжити виробництво танків та іншого озброєння, включаючи ракети, які вони використовують у війні проти України.

За перші 9 місяців 2023 року Росія імпортувала передові мікропроцесори від провідних американських і європейських виробників на суму понад $1 млрд. Такі засекречені дані російської митної служби, що потрапили в розпорядження Bloomberg.

Як передає агентство, більше половини від загального обсягу імпортованих напівпровідників і інтегральних схем за вказаний період припадає на західні компанії. У їх числі американські Intel Corp, Advanced Micro Devices і Analog Devices Inc., а також європейські Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV і NXP Semiconductors NV. Але митна документація не дозволяє визначити, хто експортував заборонену технологічну продукцію в Росію, коли вона була вироблена і звідки відправлена, підкреслюється в публікації.

"Переважна більшість заборонених технологій потрапляє в Росію шляхом реекспорту з третіх країн, включаючи Китай, Туреччину і Об'єднані Арабські Емірати. США і ЄС працюють над тим, щоб перекрити ці шляхи, зосередившись, зокрема, на переліку пріоритетних так званих товарів подвійного призначення і передових технологій, які були виявлені в російській зброї в Україні або є критично важливими для її виробництва", - зазначають автори статті.

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Як зазначає агентство, імпорт західних мікросхем в обхід санкцій дозволив Росії продовжити виробництво танків та іншого озброєння, включаючи ракети, які вони використовують у війні проти України.

В цілому, згідно з митними даними, які вдалося проаналізувати Bloomberg, за перші дев'ять місяців минулого року Росії вдалося імпортувати чіпів на 1,7 мільярда доларів.

У представництвах компаній говорять про повне дотримання санкційних вимог.

Санкції проти РФ - деталі

Туреччина в жовтні та листопаді 2023 року почала знижувати поставки в Росію товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військових цілей.

Видання Forbes з посиланням на дані турецького інституту статистики пише, що у вибірку потрапили 45 категорій товарів зі списку для експортного контролю (Common High Priority Items List), який склали США, ЄС, Великобританія і Японія.

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