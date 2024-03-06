Дев'ять постраждалих унаслідок вибуху на ТЕЦ у Шагонарі перебувають у стані середньої тяжкості.

У російському місті Шагонар (Республіка Тува, її також називають Тива) стався вибух на теплоелектроцентралі, у той момент на зміну заступила 21 людина.

Унаслідок вибуху госпіталізовано 18 осіб, дев'ятеро перебувають у стані середньої тяжкості, а стан шістьох постраждалих важкий, написав у Telegram глава Туви Владислав Ховалиг. За словами чиновника, ще трьох осіб шукають.

Місцева влада також повідомила, що "у зв'язку з аварійними обставинами" центральне опалення в Шагонарі відключили. "Усі чотири котли на Шагонарській ТЕЦ не постраждали і перебувають у робочому стані... Пожежу локалізовано на площі 50 кв. м", - стверджують у республіканському уряді.

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Міністр освіти Республіки Тува Олена Хардікова у своєму каналі в месенджері написала, що в Шагонарі в середу, 6 березня, скасовано заняття в усіх освітніх організаціях.

За відомостями Mash Siberia в Telegram, вибух у Туві сьогодні стався у центральній котельні в приміщенні "УК ТЭК 4" - це фірма, яка займається утриманням цього об'єкта. Причина серйозного інциденту ще невідома.

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, в РФ уже не раз лунали вибухи на різних важливих об'єктах.

Зокрема, стало відомо, що вранці 4 березня в Самарській області підірвали міст через річку Чапаєвка. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що супротивники використовували залізничну гілку, яка проходила цим мостом, щоб перевозити інженерні боєприпаси, виготовлені в Чапаєвську на заводі АТ "Полимер".

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