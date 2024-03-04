У Росії підірвали залізничний міст через річку Чапаєвка в Самарській області, рух поїздів паралізовано, підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Повідомляється, що 4 березня 2024 року близько 06:00 міст було пошкоджено шляхом підриву його силових конструкцій. У ГУР впевнені, що його використання буде тривалий час неможливим.
У розвідці додали, що залізнична гілка використовувалася Росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, які виготовлялися заводом АТ "Полімер" у Чапаєвську.
У Росії підірвали залізничний міст 4 березня
Як писав УНІАН, уранці 4 березня в Самарській області РФ підірвали залізничний міст.
Зазначалося, що через потужний вибух пошкоджено залізничний міст через Чапаєвку. Пошкоджень зазнали металоконструкції мосту, а також огорожа.
Повідомлялося, що територію поруч із мостом оточили, і що на місці працюють спецслужби та сапери.