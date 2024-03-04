Рух поїздів паралізовано, повідомили в розвідці.

У Росії підірвали залізничний міст через річку Чапаєвка в Самарській області, рух поїздів паралізовано, підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що 4 березня 2024 року близько 06:00 міст було пошкоджено шляхом підриву його силових конструкцій. У ГУР впевнені, що його використання буде тривалий час неможливим.

У розвідці додали, що залізнична гілка використовувалася Росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, які виготовлялися заводом АТ "Полімер" у Чапаєвську.

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У Росії підірвали залізничний міст 4 березня

Як писав УНІАН, уранці 4 березня в Самарській області РФ підірвали залізничний міст.

Зазначалося, що через потужний вибух пошкоджено залізничний міст через Чапаєвку. Пошкоджень зазнали металоконструкції мосту, а також огорожа.

Повідомлялося, що територію поруч із мостом оточили, і що на місці працюють спецслужби та сапери.

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