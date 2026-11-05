У Фінляндії засудили російського капітана судна, яке пошкодило підводні кабелі

Судно Fitburg могло бути складовою російської гібридної агресії проти Європи.

У Фінляндії винесли вироки двом морякам судна Fitburg з прапорами Сент-Вінсенту і Гренадин, яке пошкодило підводний кабель у грудні 2025 року. Про це пише фінське видання Yle.

Капітан судна, росіянин Андрій Максименко отримав 3 роки 6 місяців тюрми. А боцман, громадянин Азербайджану Вусал Маджидов, - 2 років 10 місяців позбавлення волі. Обох звинуватили в умисному пошкодженні майна та взяли під варту. Їх також зобовʼязали виплатити суму збитків за ремонт кабелів і газопроводу, а також за витрати на розслідування. Вирок ще може бути оскаржено.

Суд, який проходив у Гельсінкі, визнав, що саме ці моряки відповідали за те, що судно Fitburg пошкодило два кабелі. Судно протягом 130 кілометрів тягнуло за собою якірний ланцюг та прикріплений до його кінця якірний брусок по дну моря.

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Окрім пошкодження кабелів це ще поставило під загрозу сім кабелів у тому ж районі. Суд визнав, що якірна система на кораблі була справною, коли він виходив із Санкт-Петербурга, а члени екіпажу знали про те, що його було опущено. Його спустили у воду після того, як судно вийшло з російських територіальних вод. У такому стані судно рухалося понад добу. Слідчі кажуть, що саме боцман відповідає за те, що якір має бути піднятий, коли судно рухається.

Вранці 31 грудня компанія Elisa помітила пошкодження свого телекомунікаційного кабелю на ділянці між Гельсінкі та Таллінном. Місце пошкодження кабелю розташовується в економічній зоні Естонії.

Фінські прикордонники помітили підозріле судно в економічній зоні Фінляндії. На той момент вантажне судно Fitburg прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю.

Судно затримали у результаті повітряної та морської операції. 14 членів екіпажу з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану були затримані. Згодом арешт самого судна скасували.

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Нагадаємо, що перерізання підводних кабелів було одним з аспектів "гібридної війни" Росії проти Європи у 2023 та 2024 роках. Європейські країни переслідували підозрюваних у справах про саботаж у рамках спільних місій правоохоронних органів та розвідки. Також Європа звинувачує Москву в кібератаках, спробі збройного нападу дронами на аеропорт Лейпциг, підриві залізничних колій у Польщі та підпалах складів і заводів.

Восени гібрідні атаки настільки загострилися, що президент Франції Еммануель Макрон скликав лідерів французьких партій та кандидатів у президенти до Єлисейського палацу, аби повідомити їм про загрозу жертв серед цивільного населення.

Перед тим премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, посилаючись на розвідку, що Росія планує завдати ударів дронами чи ракетами по європейських країнах, які підтримують Україну, а потім запевняти, що такі удари були випадковими.

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