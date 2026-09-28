Європа готує 'гібридну оборону' у стилі НАТО проти атак Кремля, – FT

Поточні атаки РФ ще не досягають порогу, необхідного для активації "п’ятої статті" НАТО.

Європейські столиці обговорюють нові колективні способи реагування на російські акти агресії, які не досягають рівня збройного нападу, оскільки деякі побоюються, що існуючі механізми не стримують так звану гібридну війну Москви.

Країни розходяться в думках щодо того, як протистояти безперервним актам саботажу, підпалів та дестабілізації з боку Кремля, але дедалі більше країн прагнуть створити колективні механізми покарання Росії за атаки, які не відповідають критерію НАТО для запуску "статті п’ятої" про взаємну оборону, пише Financial Times.

"Якщо ми стикаємося з гібридною війною, нам потрібна гібридна оборона, – заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс. – Це абсолютно очевидно... Нам потрібно визначити, якими засобами ми маємо бути готові скористатися".

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Обговорення необхідних рішень

Міністри оборони ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити пропозицію Європейської комісії щодо створення нового Протоколу надзвичайної безпеки, який міг би запускатися, коли країни зазнають подібних атак, для координації ефективних заходів у відповідь.

Це нагадуватиме обговорення, що ініціюються Статтею 4 НАТО, якщо союзник вважає, що його "безпека перебуває під загрозою". Стаття 4 застосовувалася дев’ять разів за всю історію НАТО, у тому числі двічі минулого року.

Повідомляється, що в Європі існує значна невизначеність щодо того, що саме передбачатиме новий протокол, а також настороженість щодо будь-якого механізму, який міг би конкурувати з процесами НАТО та потенційно ускладнити реагування, створюючи перехресні шляхи прийняття рішень.

"Я не впевнений, що хтось вважає, ніби спосіб дати відсіч росіянам – це проводити більше нарад", – зазначив один із дипломатів на умовах анонімності.

Більшість країн підтримують перегляд існуючого підходу

ЗМІ пишуть, що Європа звинуватила Москву в атаках, зокрема кібератаках, спробі збройного нападу дронами на аеропорт Лейпциг/Галле, підриві залізничних колій у Польщі та підпалах складів і заводів. Такі інциденти викликали обурення, але не призвели до чіткої колективної відповіді.

"Все дуже просто: якщо ми стикаємося з болючими гібридними загрозами чи діями, наша відповідь має бути болючою в аналогічній мірі. Не обов’язково аналогічними засобами, але біль має бути на тому самому рівні", – наголосив Кубілюс.

За його словами, Росія має знати, що будуть вжиті відповідні заходи, і вони можуть бути болючими. Адже останнім, що робили європейці у відповідь на саботаж та інші атаки, які зазвичай класифікуються як "гібридні", – запускали військові патрульні місії, такі як "Балтійський страж" – що стала наслідком перерізання підводних кабелів у 2023 та 2024 роках, – та "Східний страж" (після вторгнення дрона до Польщі минулого року).

Європейські країни також переслідували підозрюваних у справах про саботаж у рамках спільних місій правоохоронних органів та розвідки.

Росія продовжує ескалацію

ЗМІ пишуть, що ескалація кампанії Москви проти членів НАТО та використання бомб, вогню й інших потенційно смертоносних методів атаки спонукали деяких чиновників запропонувати, щоб європейські уряди перестали називати подібні напади "гібридними".

Датська розвідувальна служба цього тижня попередила, що Росія може здійснити обмежену військову атаку проти країни НАТО в найближчі місяці.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що європейська "доктрина, інститути та процес ухвалення рішень не встигають за новою реальністю". Вона запропонувала новий європейський "план протидії гібридним загрозам" для континенту, щоб колективно реагувати на інциденти, "які не досягають рівня збройної агресії, але явно загрожують національній безпеці європейського континенту".

Інші новини про гібридні атаки Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ готує наліт дронів на три європейські країни. Інформацію про можливу операцію вперше оприлюднив журналіст Ксав’єр Колас в іспанській газеті El Mundo. За його даними, попередження пов’язують із візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви в серпні минулого року.

Крім того, Рютте виступив із заявою щодо загроз з боку РФ. За його словами, НАТО готове реагувати на випадки саботажу та інциденти з дронами по всій Європі й має готові плани протидії таким загрозам.

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