Лідери Норвегії і Фінляндії відчули, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі, - Зеленський

Він зазначає, що питання гарантій безпеки України не можуть обговорюватись без Європи.

Лідери Фінляндії та Норвегії вважають, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам.

"Одразу після розмови Стубб і Стьоре подзвонили мені й сказали, що вони завершили розмову. В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Тематикою мають бути такі питання: перші деескалаційні кроки, головні пріоритети для української сторони – зокрема безпекові, та загалом закінчення цієї війни", - зазначив він.

За його словами, під час зустрічі технічних груп є надія на результат або кроки до такого результату, а саме деескалаційні кроки щодо енергетики, а також – на морі, обмін полонених та їх повернення додому і обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів.

Відео дня

"Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами. Безумовно, важливе питання – гарантії безпеки для України. Є такий запит до американців і європейців від нас. І Росія піднімає таке саме питання, що їм також потрібні гарантії безпеки",- сказав Зеленський.

Зеленський розповів, що в ніч на вівторок в нього була розмова з прем'єр-міністром Норвегії та президентом Фінляндії, перед їх контактом з російською стороною. За його словами, під час розмови з Путіном і озвучили нашу позицію, почули його бачення.

При цьому президент додав, що це була ініціатива лідерів Фінляндії та Норвегії відкрити канал комунікації з російською стороною, як країни-сусіди Росії". За його словами, зустріч на Алясці свого часу зняла дипломатичну ізоляцію з Росії.

"Це факт: "рускіє" були дипломатично ізольовані значною частиною світу, і Аляска зняла цю ізоляцію. Після Аляски вже були комунікації європейців. Просто не так відкрито, як це зробили лідери Норвегії і Фінляндії",- зазначив Зеленський.

Він додав, що окрім Європи, комунікували і Туреччина, і країни Близького Сходу. При цьому сказав, що це не таємні розмови, а Фінляндія і Норвегія показують, що хочуть відкрити ще якийсь канал комунікації, щоб Європа могла отримувати інформацію не тільки через США і щоб Росія могла чути певні речі безпосередньо.

Щодо участі Європи в перемовинах

Україна розраховує, що у продовження формату тристоронньої зустрічі завжди знайдеться можливість переговорів за участі Європи, бо без неї питання гарантій безпеки не можуть обговорюватись.

"Існує кілька форматів гарантій безпеки, які ми обговорюємо: в якомусь Європа є, і в якомусь Європи немає. Перший формат – це двосторонні гарантії безпеки США для України. Тут йдеться про систему гарантій "Article 5-like". Другий формат – це Коаліція охочих з бекстопом від Америки. Цей формат не може бути обговорений без Європи. Третій варіант – це НАТО. І це також не може обговорюватись без Європи – без тієї Європи, яка є частиною Альянсу. Це перша історія", - сказав Зеленський.

За його словами, друга історія це післявоєнне відновлення України, економічні потреби та виклики, котрі також не можуть обговорюватися без Європи, бо саме вона фінансує зброю для України і наш бюджет. "І так само ми розраховуємо і на бюджет, і на ЄС, і на лідерів, на їхній бізнес, який буде приїжджати в Україну і допомагати відновленню України. Такий, умовно, "План Маршалла" без Європи ми не бачимо", - наголосив президент України.

За його словами, про концептуальні речі Україна може говорити з "рускіми" за медіації Америки, але при переході до формату гарантій безпеки, де нам потрібна Європа, то вона повинна бути присутня в обговоренні гарантій.

"І саме Україна протягом усіх цих років війни наполягає, що Європа має бути в усіх суттєвих обговореннях, і нам вдалося цю думку зробити зрозумілою і обовʼязковою для інших учасників", - наголосив Зеленський.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що протягом вихідних він спілкувався з президентом Дональдом Трампом та держсекретарем Марком Рубіо, які повідомили йому, що США планують провести тристоронні переговори.

При цьому, Джонсон зазначив, що очільнику Кремля довіряти не слід. Він додав, що адміністрація США робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: