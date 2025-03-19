У Білому домі не повідомили, чи подякував за щось Трамп у відповідь.

Держсекретар США Марко Рубіо і радник із нацбезпеки Майк Волтц опублікували заяву за підсумками переговорів президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський подякував президенту Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Зустріч високопоставлених представників обох країн значно допомогла в просуванні до завершення війни", - сказано в заяві.

Повідомляється, що Зеленський подякував Трампу за підтримку з боку США, особливо за постачання ракет Javelin, які він надав першим, і за його зусилля з досягнення миру. Лідери домовилися про продовження спільної роботи України та Америки для досягнення реального завершення війни та встановлення міцного миру під керівництвом президента Трампа.

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Також обидва лідери домовилися про часткове припинення вогню щодо енергетичних об'єктів. Вони погодилися, що це може стати першим кроком до остаточного завершення війни та забезпечення безпеки. Зеленський висловив вдячність за лідерство Трампа в цьому питанні та підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню.

Зазначається, що Зеленський також подякував Трампу за продовження роботи з гуманітарних питань, включно з обміном військовополоненими. Він зазначив, що нещодавно відбувся успішний обмін, і подякував президенту за його лідерство в цьому питанні.

Розмова Трампа із Зеленським - деталі

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп поговорили телефоном. Вони обговорили подальші кроки щодо "реалізації та розширення" режиму часткового припинення вогню, порушили питання про посилення української ППО, а також можливості звільнення військовополонених і повернення депортованих українських дітей.

Трамп запропонував Зеленському "допомогти в управлінні електричними та атомними станціями в Україні". На його думку, це стало б найкращим засобом захисту української інфраструктури.

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