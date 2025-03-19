Зеленський прагне почути від Трампа деталі його розмови з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський розпочав телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

"Президент України проводить телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом", - зазначив Никифоров.

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Також інформацію про те, що телефонна розмова розпочалася, у соціальній мережі X (Twitter) підтвердив заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно.

За його словами, Трамп перебуває в Овальному кабінеті і спілкується із Зеленським.

Що відомо про розмови Трампа із Зеленським і Путіним

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 березня, Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з Трампом обговорюватиме деталі наступних кроків, як рухатися далі, бо без України неможливо закінчити війну справедливим миром.

Також Зеленський хоче почути від Трампа деталі його розмови з Путіним. Він висловився про розмову Трампа і Путіна, заявивши, що Україна "не салат і не компот" для кремлівського диктатора.

"Ми не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на її апетити. І тому без нас про нас, я вважаю, домовлятися неправильно, тому що результату бажаного для всіх не буде", - наголосив президент.

Крім того, у Китаї теж відреагували на розмову Трампа і Путіна. Там знову нагадали про підтримку діалогу, як інструменту до встановлення миру в Україні. Зокрема, Пекін "вітає зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню".

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