За словами Шишані, Кадиров розуміє, що якщо війна в Україні закінчиться, вся злість людей обернеться проти нього.

Розпад РФ може початися з Кавказу, оскільки Рамзан Кадиров сам каже, що треба готуватися до війни.

Таку думку висловив Абдул-Хакім Шишані, головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, в інтерв'ю РБК-Україна. За словами Шишані, Кадиров розуміє, що якщо війна в Україні закінчиться або буде заморозка конфлікту, вся злість людей обернеться проти нього. "Тому він уже робить кроки для свого захисту", - зазначив головнокомандувач ЗС Ічкерії.

Шишані зазначив, що наприклад, Кадиров амністує тих, хто був у Сирії, і каже їхнім родичам, що вони можуть повернутися додому. "Це явний сигнал: Кадиров розуміє, що настають зміни, і намагається послабити тиск. Але весь цей негатив рано чи пізно вдарить по ньому. Чеченці втомилися від репресій, тортур і вбивств. Народ готовий боротися за свободу", - заявив Шишані.

Відео дня

На його думку, якщо РФ розвалиться, підтримка світової спільноти допоможе Ічкерії та іншим регіонам здобути незалежність.

Також Шишані поділився думкою про роль Кадирова і його військ у війні проти України. "Кадировці – це особиста гвардія Путіна, яка допомагає йому контролювати Чечню. Їх пов'язують спільні злочини: вбивства політичних опонентів, правозахисників і журналістів. Путін дав Кадирову повний карт-бланш у Росії, тому той утримує свою владу", - пояснив він.

Шишані вважає, що поки є Путін, є і Кадиров, але щойно Путіна не стане, Кадирова теж не буде. "Він не зможе домовитися з новим лідером, особливо якщо це буде ставленик ФСБ. Дуже багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає відходу Путіна, щоб вирішити це питання", - кончтатував головнокомандувач ЗС Ічкерії.

Ймовірний розпад РФ

Доктор історичних наук, професор і директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій заявляв раніше, що після смерті Путіна Росія буде мати дуже складний період, де дезінтеграція може стати частиною цієї історії.

А історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров заявляв, що для нього розпад Російської Федерації буде перемогою.

Вас також можуть зацікавити новини: