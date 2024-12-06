За словами Світана, нині на Північному Кавказі продовжується визвольна боротьба.

Нещодавній удар дронами по казармі полку спецназу імені Кадирова в місті Грозний (Чечня, РФ) міг бути справою рук місцевих мешканців. Про це в коментарі 24 Каналу сказав полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

За його словами, нині на Північному Кавказі продовжується визвольна боротьба, яка накладається на війну кланів в регіоні - зокрема, дагестанських і чеченських.

"Плюс паралельно ведуться певні дії вже груп спротиву - і інгуських, і ічкерських. І ось ця накладка цих задач, можливо, і призводить в тому числі до ударів по Росгвардії. Тому що полк Кадирова, не важливо який, - це ж Росгвардія. Тобто, за великим рахунком це могла бути саме така бойова робота - в тому числі і груп спротиву по місцю", - зазначив експерт.

Відео дня

На його думку, навряд чи ці безпілотники були запущені з території України.

"Тому що нам надто далеко "просуватися" під півтори тисячі кілометрів. ... Але робота безпілотників, запущених по місцю, - це не проблема абсолютно. На кожному базарі там можна купити китайський безпілотник, забезпечити його системою підриву і виконати бойове завдання по місцю. Це буде навіть набагато зручніше, безпечніше і точніше", - резюмував Світан.

Атаки українських БПЛА по об'єктах у Чечні

Як повідомляв УНІАН, в середу, 4 грудня, у Грозному атакували полк спецназу імені Кадирова. Атака сталася приблизно о 04:50. В місцевому аеропорту було запроваджено план "Килим", унаслідок чого було затримано один рейс на Москву.

Згодом правитель Чечні Рамзан Кадиров запропонував використати українських полонених як живий щит. Таку ідею він озвучив на показній зустрічі з полоненими, відео якої опублікував у своєму Телеграм.

Вас також можуть зацікавити новини: