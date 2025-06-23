Планується, що європейські країни погодять збільшення витрат на НАТО до 5 відсотків

Попри чутки, президент США Дональд Трамп відвідає самміт НАТО, який розпочнеться в Гаазі 24 червня. Це рішення було ухвалене, зважаючи на досягнутий консенсус у питанні збільшенні оборонних витрат до 5 відсотків. Про це в коментарі журналістам розповів посол США Метью Вітакер, пише "Європейська правда".

За його словами, рішення про участь Трампа в саміті остаточно ухвалене.

"Лідери всіх 32 країн НАТО зберуться в Гаазі", – запевнив він.

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Посол підкреслив, що саме домовленість про підвищення оборонних витрат стане ключовим результатом саміту.

"Дякуючи лідерству Трампа, НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП", – заявив він.

Виклики для НАТО

Нагадаємо, що нещодавно принципи роботи НАТО розкритикував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. За його словами, організація наразі не відповідає сучасним викликам. Він закликав країни Альянсу переглянути ставлення до геополітичних викликів та нової реальності, де ні США, ні Європейський Союз більше не є світовими центрами.

Також проблемним місцем НАТО наразі є позиція керівництва Словаччини. Прем’єр країни Роберт Фіцо заявив, що може вивести Словаччину з НАТО. Таким чином східним кордоном Альянсу може стати Австрія, яка багато років займала нейтральну позицію.

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