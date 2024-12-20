Наступне продовження санкцій має відбутися наприкінці січня, тобто після інавгурації Трампа ЄС матиме лише 11 днів на ухвалення рішення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам Європейського Союзу, що планує дочекатися інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, перш ніж продовжувати санкції проти Росії. Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

ЄС запровадив уже 15 пакетів санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну. Їх необхідно продовжувати кожні шість місяців. Наступне продовження має відбутися до кінця січня - всього через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.

Продовження санкцій вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів, що може дозволити Орбану накласти вето.

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При цьому, за словами джерел Bloomberg, Орбан "здивував" своїх колег відмовою "рухатися вперед із продовженням".

"ЄС уже стурбований тим, що Трамп, який припустив, що може скоротити або припинити підтримку США Україні, укладе угоду з президентом Росії Володимиром Путіним. Заперечення Орбана викликали ключове занепокоєння європейських лідерів: що угорський лідер може об'єднатися з Трампом, щоб зруйнувати єдність блоку в питанні фінансової та військової підтримки України", - пише видання.

Орбан і Трамп

ЄС часто стикався з у допомозі Україні через Орбана, який заблокував низку кроків, спрямованих на подальші санкції проти РФ.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Орбан почав активніше просувати своє бачення щодо закінчення російсько-української війни. Зокрема, нещодавно він похвалився, що "відчинив двері" до мирних переговорів України та РФ.

На початку грудня Орбан відвідав Трампа у Флориді з новою "мирною місією".

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