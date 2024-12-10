Також угорський прем'єр зустрівся й з мільярдером Ілоном Маском.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав новообраного президента США Дональда Трампа у Флориді з новою "мирною місією", пише Le Monde.

"Сьогодні в Сполучених Штатах. Майбутнє на марші! День в Мар-а-Лаго з обраним американським президентом, мільярдером Ілоном Маском і Майком Вальсом, майбутнім радником Білого дому з питань безпеки", - повідомив Орбан на своїй сторінці у соцмережі X.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що ця зустріч показала, що "сили, які виступають за мир в Україні, мали рацію, радіючи перемозі Дональда Трампа".

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За його словами, після візиту до Флориди "на цьому тижні відбудуться ще щонайменше два заходи в рамках угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра".

У виданні нагадали, що ця ініціатива Орбана роздратувала європейських лідерів у липні, адже він поїхав до Москви на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, не порадившись з ними.

"Мирна місія" Орбана в липні - реакція ЄС

Як писав УНІАН, Європейський парламент засудив поїздку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до РФ. Там наголосили, що Угорщина повинна понести відповідальність за такі дії.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала візит Орбана до Москви. За його словами, така мирна місія була нічим іншим, як місією умиротворення.

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