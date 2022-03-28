Бізнесмен з близького оточення Путіна заявив про "пекельну ідеологічну мобілізацію".

Російський олігарх з близького оточення Путіна Олег Дерипаска заявив після промови президента США Джо Байдена у Варшаві, що світ готується до ідеологічної мобілізації та затяжної війни.

Про це пише Reuters.

Дерипаска засудив війну, яку РФ розв'язала в Україні, назвав дії диктатора Путіна "безумством, яке зганьбить прийдешні покоління". Донедавна бізнесмен сподівався, що війна закінчиться кілька тижнів тому, але мова Байдена, в якій президент США говорив про набагато ширший конфлікт між демократією й автократією, показала, що вона може тривати набагато довше.

"Зараз йде якась пекельна ідеологічна мобілізація з усіх боків. Всі ці люди готуються воювати кілька років. Схоже, що всі сторони нерозважливо готуються до довгострокової війни, яка матиме трагічні наслідки для всього світу", - заявив Дерипаска.

Нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну Олег Дерипаска потрапив під санкції, адже входить до найближчого кола російського диктатора Володимира Путіна. Разом із ним під санкції потрапили й інші олігархи, після чого один за одним засудили дії РФ в Україні.

Зокрема, війну, яку Путін розв'язав в Україні, не підтримали Олег Тіньков, Олег Дерипаска і Михайло Фрідман.

"Це немислимо і неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", - заявив Тіньков.

У свою чергу у Європейському Союзі ввели санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України курс рубля впав. У понеділок, 7 березня, він оновив історичний мінімум – 140 за долар. Вартість євро перевищила 150 рублів.

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