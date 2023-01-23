В Естонії виступили за дотримання країнами ЄС принципу паритетності в дипломатичних відносинах із Росією.

Латвія з 24 лютого 2023 року знизить рівень дипломатичних відносин з Росією.

На такий крок країна йде на знак солідарності з Естонією, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

"Враховуючи те, що агресія Росії проти України продовжується, і на знак солідарності з Естонією Латвія з 24 лютого знизить рівень дипломатичного представництва в Росії до рівня повноважного представника, відповідно вимагаючи від Росії подібних дій", – написав Рінкевичс в Twitter.

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Нагадаємо, раніше Росія ухвалила рішення знизити рівень дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у справах. Посол Естонії в РФ Маргус Лайдре має залишити Росію до 7 лютого 2023 року. За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, це означає, що російський посол матиме залишити Естонію до цього терміну.

Рейнсалу також, коментуючи цю ситуацію, виступив за дотримання країнами ЄС принципу паритетності в дипломатичних відносинах із Росією – кількість дипломатів в обох країнах має бути однаковою.

Роль Естонії протидії російській агресії

Естонія активно допомагає Україні, надаючи нашій країні техніку й боєприпаси. За співвідношенням військової допомоги до ВВП Естонія стала лідером.

У четвер, 19 січня, уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на суму 113 мільйонів євро. Він включає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі артилерійських снарядів і більше сотні протитанкових гармат Carl-Gustav. Естонія віддала Україні всі свої 155-мм гаубиці.

Останній пакет допомоги – найбільший з наданих країною. А загальна сума допомоги вже сягнула 370 мільйонів євро. Це більш як 1% валового внутрішнього продукту країни.

Крім цього, країна активно допомагає Україні на дипломатичному фронті, лобіюючи запровадження економічних санкцій та різноманітних обмежень щодо Росії та її громадян, надання зброї.

Країна готується также обмежити російське судноплавство, запровадивши прибережну "прилеглу зону" у Фінській затоці.

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