Очільниця фонду закликає припинити вогонь.

Голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел заявила, що стан водопостачання у секторі Газа на межі "перетворення на катастрофу".

Під час виступу у Раді Безпеки ООН вона повідомила, що невеликі запаси чистої води швидко закінчуються, залишаючи понад два мільйони людей в гострій потребі. "55% інфраструктури водопостачання потребує ремонту або відновлення. Одна опріснювальна станція працює лише на 5% потужності, в той час як всі шість водоочисних станцій не працюють через брак палива або електроенергії", - цитує її CNN.

За словами очільниці ЮНІСЕФ, без відновлення постачання чистої води ще більше мирних людей помруть від зневоднення і хвороб. Також вона зазначила, що зараз діти в Ізраїлі, Газі та на окупованому західному березі річки Йордан переживають жахливу травму.

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"Ми робимо все можливе, щоб дійти до кожної дитини, яка цього потребує, але доставка гуманітарної допомоги - особливо в Газу - зараз надзвичайно ускладнена", - сказала Рассел.

Вона закликала Радбез негайно прийняти резолюцію із закликом до припинення вогню, надання гуманітарного доступу, звільнення всіх викрадених і затриманих дітей, а також надання їм особливого захисту.

"Діти не починають конфлікти, і вони безсилі їх зупинити. Вони потребують, щоб ми всі ... поставили їхню безпеку на перше місце в наших зусиллях", - підкреслила вона.

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Нагадаємо, що минулого тижня Генеральна асамблея ООН закликала до гуманітарного перемир'я в секторі Газа. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху відповів, що припинити вогонь - те ж саме, що здатися варварству.

Відомо, що тривають удари по сектору Гази та Ізраїлю. Днями у ЦАХАЛ заявили, що вони продовжують розширювати свої бойові операції.

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