Ізраїль воюватиме до перемоги, каже очільник ізраїльського уряду.

Ізраїль не піде на припинення вогню в Газі, а заклики до цього слід вважати пропозицією "здатися варварству". Про це заявив очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху на брифінгу для ЗМІ, пише The Telegraph.

"Заклики до припинення вогню — це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАСу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не буде. Я сподіваюся і молюся, що цивілізовані країни підтримають цю боротьбу. Незалежно від того, хто стоятиме на боці Ізраїлю, Ізраїль вестиме цю війну, доки не виграє", — сказав він.

Нетаньяху також порівняв нинішні заклики до припинення вогню із тим, якби хтось пропонував США "припинити вогонь" після терактів 11 вересня 2001 року або після японського удару по Перл-Харбору в грудні 1941 року.

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Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, у п'ятницю Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до гуманітарного перемир'я в секторі Газа. Це викликало різко негативну реакцію Ізраїлю. Також до гуманітарного перемир'я закликав Папа Римський.

Сьогодні ХАМАС опублікував пропагандистське відео з трьома заручницями. На камеру жінок змусили лаяти чинну владу Ізраїлю за те, що вона не йде на переговори з терористами. Нетаньяху назвав публікацію цього відео воєнним злочином.

Також ми розповідали, що сьогодні стало відомо про смерть німкені Шані Лук, яку бойовики ХАМАСу викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. За словами ізраїльського президента Іцхака Герцога, дівчині відрубали голову.

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