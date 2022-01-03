Серед питань, що турбують главу уряду Німеччини, є питання України й майбутнє поставок газу.

Канцлер ФРН Олаф Шольц хоче зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним найближчим часом.

Про це повідомляє Bild.

Наступник Меркель, пише видання, хоче переглянути відносини з Росією і бере це під особистий контроль. Серед питань, що турбують главу уряду Німеччини, є питання України й майбутнє поставок газу.

Імовірно, зустріч Шольца і Путіна пройде вже у січні, зауважує газета.

Читайте такожНа прем’єр-міністра Гаїті вчинили замах: одна людина загинулаПротягом двох останніх тижнів підготовкою до перемовин займається зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер.

За інформацією Reuters, Німеччина має намір реанімувати нормандський формат за участю Росії, України, Франції та ФРН.

Плетнер домовився зустрітися з Дмитром Козаком - російським переговірником по Україні, заступник голови Адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Однак, Берлін і Москва відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

У своєму новорічному відеозверненні Шольц, згадуючи Україну, повторив тезу про "непорушність кордонів" суверенних держав.

22 грудня Шольц провів першу телефонну розмову з Путіним. Сторони, зокрема, обговорили стан виконання Мінських домовленостей.

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду. Вона була підписана 7 грудня й має стати "дорожньою картою" правлячої коаліції в Німеччині на найближчі чотири роки.

8 грудня Депутати німецького Бундестагу (нижньої палати парламенту) обрали соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером.

Загострення на кордоні України і РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.