Канцлер Німеччини висловив стурбованість переміщенням російських військ до кордону з Україною та наголосив на "нагальній необхідності деескалації ситуації".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію на кордонах України.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Під час телефонної розмови з Путіним канцлер Німеччини висловив стурбованість переміщенням російських військ до кордону з Україною.

Він наголосив на "нагальній необхідності деескалації ситуації", йдеться у заяві відомства федерального канцлера за результатами розмови.

Однією з тем розмови між Шольцем і Путіним був також стан виконання мінських домовленостей. Шольц наголосив на важливості поновлення переговорів у "нормандському форматі".

Своєю чергою в Кремлі за результатами розмови голови німецького уряду з російським президентом сказали, що питання конфлікту на Донбасі було розглянуто на прохання Шольца. У цьому контексті Путін зазначив, що "Київ наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за мінськими домовленостями", що, на переконання російського президента, "заважає можливому проведенню нового саміту в "нормандському форматі", йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін також поспілкувався із президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови лідер країни-агресора назвав умову проведення зустрічі у нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Також Путін вкотре заявив, що Україна нібито затягує переговорний процес.

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Новий канцлер Німеччини

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду. Вона була підписана 7 грудня й має стати "дорожньою картою" правлячої коаліції в Німеччині на найближчі чотири роки.

8 грудня Депутати німецького Бундестагу (нижньої палати парламенту) обрали соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.