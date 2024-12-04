Вже 23 лютого у Німеччині пройдуть дострокові вибори до Бундестагу.

Кандидат у канцлери Hімеччини Фрідріх Мерц відкинув звинувачення Олафа Шольца в тому, що він погрожував кремлівському правителю Путіну ультиматумом.

Як передає ntv, раніше Шольц розкритикував очільника партії "Християнсько-демократичний союз" за бажання висунути ультиматум ядерній державі. Він також заявив, що Мерц "грає в російську рулетку" з безпекою Німеччини. Опозиціонер запевняє, що про ультиматум не йшлося:

"Я ніколи не ставив Путіну ультиматум. Я запропонував Україні зняти обмеження на дальність зброї та дозволити поставку Taurus. У кожному конкретному випадку на умовах, визначених Україною".

Що Мерц говорив про передачу Taurus Україні

Як відомо, німецька опозиція виступає за посилення української армії німецькими ракетами. Раніше голова ХДС заявляв, що країна змушена воювати з Росією "із зав'язаною за спиною рукою".

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У нещодавньому інтерв'ю Capital Мерц заявив, що пропонував дати Москві добу на припинення обстрілів цивільних українців. Якщо вона не погодиться, то Україна отримає дозвіл на далекобійні удари по Російській Федерації та німецькі крилаті ракети Taurus.

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