Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що кремлівський правитель Путін не має права посилатися у своїх виступах на німецького філософа Іммануїла Канта.
На церемонії з нагоди 300-річчя від дня народження Канта канцлер сказав, що агресивна війна Росії проти України суперечить усім фундаментальним положенням філософа. "У Путіна немає жодних підстав посилатися на Канта. Проте, путінський режим, як і раніше, прагне привласнити Канта і його роботи практично за будь-яку ціну", - цитує Шольца Zeit.
За його словами, ідеї Канта про права людини і людську гідність, а також його думки про війну і мир не можуть поєднуватися з війною і з тим, що Путін практикує у своїй країні. "Російські атаки і руйнування в Україні символізують прагнення до знищення, яке мало хто з нас у Європі XXI століття вважав би можливим за своєю надмірністю", - додав політик.
Раніше губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що Кант це "російський трофей, як і все в Калінінградській області".
Що Путін говорив про філософа:
На початку року Путін заявляв, що серед письменників-філософів йому близькі Микола Бердяєв та Іммануїл Кант.
Тим часом губернатор Калінінградської області сказав, що німецький філософ "має прямий стосунок" до агресивної війни, яку його країна веде проти України.