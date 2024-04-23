У Росії назвали філософа "російським трофеєм".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що кремлівський правитель Путін не має права посилатися у своїх виступах на німецького філософа Іммануїла Канта.

На церемонії з нагоди 300-річчя від дня народження Канта канцлер сказав, що агресивна війна Росії проти України суперечить усім фундаментальним положенням філософа. "У Путіна немає жодних підстав посилатися на Канта. Проте, путінський режим, як і раніше, прагне привласнити Канта і його роботи практично за будь-яку ціну", - цитує Шольца Zeit.

За його словами, ідеї Канта про права людини і людську гідність, а також його думки про війну і мир не можуть поєднуватися з війною і з тим, що Путін практикує у своїй країні. "Російські атаки і руйнування в Україні символізують прагнення до знищення, яке мало хто з нас у Європі XXI століття вважав би можливим за своєю надмірністю", - додав політик.

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Раніше губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що Кант це "російський трофей, як і все в Калінінградській області".

Що Путін говорив про філософа:

На початку року Путін заявляв, що серед письменників-філософів йому близькі Микола Бердяєв та Іммануїл Кант.

Тим часом губернатор Калінінградської області сказав, що німецький філософ "має прямий стосунок" до агресивної війни, яку його країна веде проти України.

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