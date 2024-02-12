Російський губернатор заявив, що філософія Канта призвела до Першої світової, а потім - і до конфлікту в Україні.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що німецький філософ Іммануїл Кант "має пряме відношення" до війни в Україні. Як повідомляє "Медуза", відповідну заяву губернатор зробив на з'їзді Російського товариства політологів. В ході свого виступу 38-річний Аліханов особливу увагу приділив філософії Канта і зовнішній політиці.

"Так, це, звичайно, певна провокація, з мого боку, проте. Мені хочеться показати, що Іммануїл Кант, який народився тут майже 300 років тому, має майже пряме відношення до того глобального хаосу, глобального періодичного світу, з яким ми зараз стикаємося. Більше того, він має пряме відношення до військового конфлікту в Україні", - сказав Аліханов.

За його словами, Кант поклав початок німецької класичної філософії, "прокачав німецьку волю, одночасно відрізавши її від вищих цінностей".

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Глава області вважає, що "позбавлена бога і вищих цінностей" німецька філософія, початок якої поклав Кант, створила "соціокультурну ситуацію", яка привела, в тому числі до Першої світової війни.

"Сьогодні, в 2024 році, ми маємо сміливість стверджувати, що не тільки Перша світова почалася з роботи Канта, але і нинішній конфлікт в Україні почався там же. Ми тут, в Калінінграді, маємо сміливість припустити, хоча, насправді, майже впевнені, що саме в критиці практичного розуму і основах метафізики моральності, де Кант вводить знамениті поняття категоричного імперативу і міркує про нього, закладені етичні, ціннісні основи конфлікту, який ми зараз ведемо", — сказав губернатор.

Аліханов також назвав Захід "імперією брехні", а Канта – "ідеєю обману", так як знаменитий німецький філософ, на його переконання, - один з духовних творців сучасного Заходу.

Губернатор вважає Канта популярним авторитетом західного світу, якого називають "батьком майже всього" — свободи, ідеї правової держави, лібералізму, раціоналізму і "навіть ідеї Європейського Союзу".

Аліханов вважає, що світогляд Канта на практиці призводить до ескалації серії локальних конфліктів по всьому світу і переростає в тотальну війну.

"Ймовірно, справжній Кенігсберзький філософ Іммануїл Кант поставився б до такої перспективи з жахом. Але справа в тому, що в сучасному західному світі і Кант, і його філософія виявилися захоплені героями іншого уродженця Кенігсберга — Ернста Теодора Амадея Гофмана. Тобто, просто кажучи, нечистою силою", - упевнений губернатор.

Крім того, в рамках відкриття з'їзду для учасників зачитали звернення президента РФ Володимира Путіна, який зазначив, що на заході піднімаються теми "вдосконалення гуманітарної освіти і освіти". Основна тема з'їзду - "цивілізаційний розвиток сучасної Росії: стратегічний курс і політичні практики".

Іммануїл Кант - що треба знати

Німецький філософ Іммануїл Кант народився в 1724 року в Кенігсберзі (нинішній Калінінград). Філософ похований біля північно-східної стіни Кафедрального собору в 1804 році.

Згідно з відкритими джерелами, Кант - один з центральних мислителів епохи Просвітництва. Всебічні та систематичні роботи Канта в галузі гносеології, метафізики, етики та естетики зробили його однією з найвпливовіших постатей західної філософії Нового часу.

Кант був прихильником ідеї, що вічний мир може бути забезпечений за допомогою загальної демократії та міжнародного співробітництва. Він вважав, що розум також є джерелом моралі і що естетика походить від здатності незацікавленого судження.

Путін виправдався за війну в Україні

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Кремль почав військову агресію проти України тільки тому, що так хотів російський народ. Російський диктатор стверджує, що без відповідного "настрою" росіян, ніякої кривавої війни з Україною не було б.

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