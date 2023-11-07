Серед них захист американців у регіоні та допомога Ізраїлю.

Прес-секретар Пентагону Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони Сполучених штатів Америки наразі має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході.

Як повідомляється у прес-службі Пентагону, серед них, зокрема, захист американських військ і громадян у регіоні.

Крім того, Штати опікуються потоком критично важливої ​​допомоги в галузі безпеки Ізраїлю для його захисту від подальших терористичних атак ХАМАС. Також вони займаються координацією з ізраїльтянами, щоб допомогти їм у звільненні заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи американських громадян.

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Також Райдер згадав і про зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Гази.

Водночас посилення американських сил в регіоні включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які наразі перебувають у районі Центрального командування США разом із атомним підводним човном класу Ohio.

За словами Райдера, протягом останніх тижнів іранські проксі-групи атакували військові бази США: Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії. Атаки були здійснені за допомогою БПЛА. Внаслідок цього постраждали десятки людей.

Війна у Ізраїлі - що кажуть у США

У NYT писали, що у президента США Джо Байдена можуть виникнути політичні проблеми через позицію у війні Ізраїлю і ХАМАС.

Крім того, США оголосили про відправку на Близький Схід атомного підводного човна.

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