У "злитому" документі визнається, що Ізраїль має "законне право і обов'язок" домагатися справедливості щодо палестинських бойовиків ХАМАС.

Співробітники Держдепартаменту виступили з різкою критикою дій адміністрації Байдена у війні між Ізраїлем і ХАМАСом у меморандумі, отриманому POLITICO від анонімних джерел.

Документ дає уявлення про внутрішню лють в Держдепартаменті з приводу близькосхідної політики президента Джо Байдена. Повідомлення відображає настрої багатьох американських дипломатів, особливо середнього та нижчого рівня.

У меморандумі містяться дві ключові вимоги: припинення вогню, а також збалансованість приватних і публічних висловлювань на адресу Ізраїлю, включаючи критику ізраїльської військової тактики і поводження з палестинцями, яку США зазвичай вважають за краще тримати в таємниці.

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Розрив між приватними і публічними заявами Америки "сприяє формуванню у регіональної громадськості думки про те, що Сполучені Штати є упередженим і нечесним гравцем, що в кращому випадку не сприяє, а в гіршому - шкодить інтересам США в усьому світі", - наголошується в документі.

У документі визнається, що Ізраїль має "законне право і обов'язок" домагатися справедливості щодо палестинських бойовиків ХАМАС, які вбили близько 1400 ізраїльтян в результаті шокуючої атаки 7 жовтня. Але при цьому стверджується, що "масштаби людських жертв на сьогоднішній день неприйнятні".

Терпимість "США до такої кількості жертв серед мирного населення" породжує сумніви в правильності міжнародного порядку, заснованого на правилах, який ми давно відстоюємо", - підкреслюється в меморандумі.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - позиція США

США направили на Близький Схід атомний підводний човен слідом за відправленими раніше двома авіаносцями. Про відправку на Близький Схід атомного підводного човна класу Ohio оголосило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Політичне становище президента США Джо Байдена може опинитися під загрозою у зв'язку з його реакцією на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС: менше чверті молодих виборців схвалюють його підхід.

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