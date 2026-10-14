США можуть відкрити Starlink над РФ для полювання на російські 'Іскандери', - Foreign Affairs

Експерти описали новий план, за яким Україна могла б припинити такі удари.

На сьогодні кремлівський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які заклики до обмежень щодо будь-яких видів повітряних ударів. Він вважає, що збитки, яких він завдає Україні, перевищують той біль, який Росія зазнає від українських ударів.

Однак у США та європейських країн є кілька способів змінити цей розрахунок, пише Foreign Affairs. Повідомляється, що США та Європа повинні надати Україні можливість наносити удари по пускових установках ракет та інших військових об’єктах на території Росії – або принаймні дозволити їй реально погрожувати такими ударами.

Досі Україна здебільшого зосереджувала свої далекобійні атаки на енергетичній інфраструктурі – оскільки знищення укріплених військових об’єктів Росії та мобільних пускових комплексів технічно набагато складніше.

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Але саме таких об’єктів – які найважче замінити – Путін найбільше боїться втратити.

США було б зовсім не складно забезпечити можливість для таких ударів

ЗМІ пишуть, що вже багато місяців Україна чинить тиск на адміністрацію президента США Дональда Трампа та генерального директора SpaceX Ілона Маска – з проханням забезпечити доступ до Starlink над ділянкою російської території навпроти українського кордону – звідки й запускається більшість балістичних ракет.

Києву потрібен такий доступ, щоб його дронні групи могли вражати мобільні пускові установки. Як тільки Україна отримає таку можливість – Росія, ймовірно, буде змушена відвести решту цих комплексів далі від кордону – а це значно знизить балістичну загрозу для України.

Досі Трамп і Маск обидва ухилялися від прохання України – кожен із них стверджує, що рішення залежить від іншого. Але жоден із них не виключає можливості дати "зелене світло" такому доступу, йдеться в матеріалі.

Києву було б простіше переконати США дозволити доступ до Starlink над Росією – якби українські чиновники зосередилися на тому, як це можна використати як переговорний важіль.

Удари як частина дипломатичної стратегії США щодо досягнення повітряного перемир’я

Журналісти заявляють, що такий дозвіл може бути елементом угоди з Вашингтоном про те, щоб Україна утримувалася від ударів по російських нафтопереробних заводах.

Зокрема, Трамп міг би дозволити такий доступ без публічного розголосу – одночасно подаючи Москві сигнал про те, що він робить це лише доти, доки не буде запроваджено повітряне перемир’я. Є підстави вважати, що така тактика спрацювала б.

"Раніше цього року Маск працював з Україною над створенням системи реєстрації, яка ефективно обмежувала використання Starlink лише українськими операторами дронів. Цей крок на якийсь короткий час призвів до оперативного хаосу серед російських військ на лінії фронту. Вашингтон, однак, упустив шанс скористатися цим моментом слабкості Росії – щоб підштовхнути Москву до тактичної деескалації", – йдеться в матеріалі.

Увага США вже за кілька тижнів переключилася на війну проти Ірану.

Уряд Німеччини має подібний козир

Київ уже давно намагається отримати німецькі крилаті ракети повітряного базування Taurus – які дозволили б Україні вражати стаціонарні об’єкти за сотні кілометрів углиб Росії.

Наприклад, оборонні заводи, які виробляють реактивні безпілотники та балістичні ракети.

Досі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чинив опір передачі системи Taurus Україні – стверджуючи, що це буде ескалацією і вимагатиме такого рівня технічної допомоги на місці, який зробить німецькі війська стороною конфлікту.

Але, можливо, Мерца вдасться переконати поступитися – або принаймні дозволити українським військовим розпочати навчання з використання цієї системи – якщо він повірить, що це створить імпульс для повітряного перемир’я.

В ідеалі – у поєднанні з рішенням Трампа щодо Starlink. У свою чергу, інші європейські партнери також можуть зробити свій внесок у такий план – активніше залучивши свою розвідку та технічні можливості, щоб допомогти Україні вражати пускові установки на території Росії.

Інші новини про США та Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що США пропонували Україні посилені гарантії безпеки, але все зірвалося. Сторони також шукали компроміс щодо статусу територій, окупованих російськими військами, та перспектив вступу України до ЄС.

Крім того, ми також розповідали, що переговори Трампа з Путіним є черговим ударом у спину для українців. "Менш ніж за два роки ми пройшли шлях від ситуації, коли у нас не було жодних козирів, до ситуації, коли нам кажуть: "Не розігруйте свої козирі", – заявив міністр закордонних справ Андрій Сібіга.

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