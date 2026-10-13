Переговори Трампа з Путіним є черговим ударом у спину для українців, - Politico

Нещодавня вимога Трампа до Зеленського припинити атаки на нафтопереробні заводи в Україні свідчить про те, що Київ дійсно має значний вплив у цій боротьбі.

Україна має більше важелів впливу, ніж рік тому. Європейські лідери застерігають президента США Дональда Трампа не змарнувати їх, тиснучи на Київ, щоб той пом’якшив свою позицію щодо Росії, повідомляє Politico.

"Менш ніж за два роки ми пройшли шлях від ситуації, коли у нас не було жодних козирів, до ситуації, коли нам кажуть: "Не розігруйте свої козирі". Це справжнє досягнення", - заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Варшавській конференції з питань безпеки.

Видання нагадало, що минулого року президент України Володимир Зеленський потрапив у пастку в Овальному кабінеті, де Трамп висміяв його за те, що той "не має карт", якими можна було б зіграти проти Росії.

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В статті наголошується, що нещодавня вимога Трампа до Зеленського припинити атаки на нафтопереробні заводи в Україні, а також його заклик до України призначити нового лідера, фактично свідчать про те, що Київ дійсно має значний вплив у цій боротьбі.

Пояснюється, що кампанія Києва з ударів по нафтопереробних заводах сприяє зростанню дефіциту палива по всій Росії, а також підриває здатність Кремля фінансувати війну.

"Однак європейські лідери побоюються, що відчайдушні спроби Трампа знизити ціни на паливо напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться наступного місяця, шляхом тиску на Київ з метою припинення атак можуть послабити позиції України, не переконавши при цьому Росію припинити війну", - зауважує видання.

Примітно, що виступ Сибіги викликав бурхливі оплески на конференції у Варшаві та підкреслив зростання напруженості у відносинах між Києвом, Вашингтоном та європейськими союзниками України. Це сталося після того, як Трамп заявив, що США домовилися з Володимиром Путіним про закупівлю російського дизельного пального.

Видання зауважило, що суперечка між Вашингтоном і Києвом затьмарила захід у Варшаві, який зазвичай має яскраво проамериканський характер, з огляду на статус Польщі як ключового союзника США.

"Міністри та глави держав не скажуть прямо, що вони думають про американців, але, безперечно, у них є чимало думок – переговори з Путіним є черговим ударом у спину для українців", – заявив французький депутат виданню на умовах анонімності.

В Польщі розкритикували домовленості Трампа з Путіним щодо постачання дизпального.

"Війну закінчують, переконуючи агресора обмежити свої амбіції, а не вимагаючи від жертви капітуляції", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Видання додало, що його німецький колега Йоганн Вадефуль наголосив, що Берлін закликає адміністрацію Трампа повною мірою запровадити енергетичні санкції, схвалені Конгресом США.

Дизельна угода між Трампом та Путіним: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що двопартійна група сенаторів закликала Трампа вийти з угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо дизельного пального. Також від очільника Білого дому очікують відмови від рішення про скасування санкцій проти енергетичного сектору Росії. В спільній заяві сенатори вказали, що це "подарунок нашому супротивнику та зрада наших союзників". Вказується, що кроки Трампа щодо фактичного послаблення антиросійських санкцій розкритикували шість його однопартійців-республіканців.

Також ми писали, що в нижній палаті Конгресу ініціюють голосування щодо блокування закупівель російських нафтопродуктів. Дефіцит дизеля - одна із найсерйозніших наслідків війни Трампа проти Ірану та українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент США заявляв, що його угода допоможе знизити витрати. Проте низка республіканців, які беруть участь у передвиборчій кампанії, розкритикували угоду.

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