США очікують від Росії нової угоди про безпеку з Європою, - Axios

США чітко дали зрозуміти європейським країнам, що не погодяться на угоду про безпеку з Росією, якщо Європа та Україна не підтримають її.

США звернулися до Росії з проханням представити нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка включала б заходи Росії щодо зниження напруженості у відносинах з континентом. Про це повідомили джерела видання Axios, обізнані з ситуацією.

Зазначається, що протягом багатьох років Росія прагнула укласти європейську угоду в галузі безпеки, яка б обмежила розширення НАТО та скоротила військову присутність альянсу у Східній Європі. США раніше відкидали ці вимоги, але тепер, схоже, готові їх розглянути в тій чи іншій формі в рамках ширшої угоди про припинення війни в Україні.

Однак багато європейських урядів ставляться до підходу адміністрації з глибокою підозрою. Посланці президента Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться з Володимиром Путіним у Москві в четвер, щоб повторити прохання.

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Вони також хочуть, щоб Путін дозволив європейським представникам долучитися до наступного раунду мирних переговорів між Росією та Україною.

За словами джерела, яке було присутнє на переговорах в Абу-Дабі, зустрічі росіян та українців були напруженими й подекуди емоційними, обидві сторони висловили претензії. У статті зазначено:

"Кушнер і Віткофф спробували знизити напругу, заявивши російським і українським учасникам переговорів, що мета полягає в тому, щоб завершити цей раунд переговорів, запропонувавши лідерам обох сторін варіанти вирішення проблеми. Зрештою, після того як кожна сторона виклала свою точку зору, дискусія стала більш конструктивною".

Розмови про Європу

Важливо, що пропозиція США щодо укладення угоди про нову архітектуру безпеки між Європою та Росією в рамках домовленості про припинення війни в Україні стала ключовим моментом переговорів в Абу-Дабі.

За словами джерел, обізнаних із ходом переговорів, російські переговірники заявили, що Путін розпочав вторгнення в Україну, оскільки тодішній президент Байден не відповів на його лист 2021 року, в якому висловлювалися його побоювання щодо безпеки.

Кушнер і Віткофф заявили росіянам, що світ сильно змінився з 2021 року. Вони запропонували Росії підготувати новий проект, який би враховував її побоювання та вимоги у сфері безпеки.

Документ також має визначати, які "симетричні кроки" Росія готова вжити для деескалації та запевнення Європи в тому, що вона не здійснюватиме нападів у майбутньому.

Кушнер і Віткофф також заявили росіянам, що для серйозного обговорення питань безпеки в Європі їм необхідно домовитися про допуск європейських представників до участі в майбутніх мирних переговорах.

Досі Росія не бажала допускати європейців до переговорів. Адміністрація Трампа хоче одночасно вести переговори про нову архітектуру безпеки між Європою та Росією, а також про мирну угоду.

Однак, за словами джерела, обізнаного з позицією Білого дому, укладення угоди про безпеку відбудеться лише після досягнення угоди про припинення війни.

США сподіваються, що надання європейським представникам місця на мирних переговорах підвищить готовність їхніх урядів до обговорення ширшої угоди в галузі безпеки до закінчення війни. Джерело зазначило:

"Зеленський не погодиться на угоду, доки не дізнається, що буде далі з гарантіями безпеки, і Путін теж хоче це знати. Саме тому питання безпеки є таким важливим".

Він додав, що США чітко дали зрозуміти європейським країнам, що не погодяться на угоду про безпеку з Росією, якщо Європа та Україна не підтримають її. Вони також не нададуть Росії право вето в питаннях безпеки Європи.

Безпека стане ключовим питанням на саміті європейських лідерів у Дубліні наприкінці цього тижня. Європейські дипломати визнають, що ідея угоди про безпеку між Росією та Європою зустрічає сильний опір.

Переговори в Абу-Дабі

Раніше високопоставлений російський чиновник заявив, що Москва може укласти пакти про ненапад з державами-членами НАТО в рамках нової архітектури безпеки для Європи, яка обговорюється в рамках мирного процесу в Україні.

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