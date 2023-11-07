США планують передати високотоіих бомби сімейства Spice, що використовуються військовими літаками

США планують передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 мільйонів доларів в рамках великої угоди з постачання зброї, пише The Wall Street Journal.

Відзначається, що 31 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена направила офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу високоточних бомб сімейства Spice, використовуваних військовими літаками.

Відповідно до угоди, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання Міністерством оборони Ізраїлю.

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Угода також включає надання підтримки, складання, випробувань та інших технологій, пов'язаних із використанням цієї зброї.

Зазначається, що ці поставки були запрошені Ізраїлем до 7 жовтня, при цьому початкове неофіційне повідомлення було відправлено лідерам Конгресу на початку цього року. Раніше США вже передавали Ізраїлю той же тип зброї на суму 402 мільйони доларів.

В останні дні США закликали Ізраїль припинити бомбардування, щоб пом'якшити гуманітарну кризу. У той же час експерти заявляють, що потенційна передача зброї може підірвати ці зусилля і говорить скоріше про те, що США підтримують продовження бомбардувань.

Позиція США у війні Ізраїлю з ХАМАС

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до "гуманітарної паузи" у війні Ізраїлю і ХАМАС, одночасно виступивши проти повного припинення вогню. На його думку, припинення військових дій дозволить ХАМАСу перегрупуватися і "повторити 7 жовтня".

Політичне становище президента США Джо Байдена може опинитися під загрозою у зв'язку з його реакцією на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС: менше чверті молодих виборців схвалюють його підхід.

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