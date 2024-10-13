Сполучені Штати Америки розгорнуть на території Ізраїлю батарею протиракетного комплексу THAAD.

Як йдеться у офіційній заяві прес-секретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера, президент Джо Байден доручив міністру оборони Ллойду Остіну відправити до Ізраїлю батареюTHAAD та екіпаж військовослужбовців, які вміють працювати з нею. Райдер зазначив, що це посилить інтегровану систему протиповітряної оборони країни:

"Ці дії підкреслюють непохитну відданість Сполучених Штатів справі оборони Ізраїлю і захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших балістичних ракетних атак з боку Ірану".

Система THAAD

Протиракетний комплекс рухомого наземного базування призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Їх виробляє американська компанія Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

У Пентагоні зазначили, що це не перший випадок розгортання THAAD на Близькому Сході - минулого разу це сталося після серйозної атаки ХАМАС 7 жовтня. Тоді це було необхідно для захисту військ та інтересів Сполучених Штатів Америки у регіоні. А у 2019 році систему доставили до Ізраїлю для проведення навчань з протиповітряної оборони.

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