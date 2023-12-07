Відзначається, що комплекс виявився дуже дорогим, а снарядів для нього не так вже й багато.

Україна нібито попросила у США системи протиракетної оборони THAAD. Цей комплекс призначений для перехоплення балістичних ракет на дальності до 200 км і на висотах до 100-150 км.

Аналітики Defence Express зазначили, що систему THAAD виробляє компанія Lockheed Martin. У ній використовується кінетичне перехоплення, коли зенітна ракета врізається в балістичну.

Ця оодноступінчата протиракета довжиною 6,1 метра і стартовою вагою 900 кг розвиває швидкість до 8,2 Маха, а для наведення на термінальній ділянці використовує тепловізійний сенсор. У комплекс зазвичай інтегрується по шість пускових, кожна з яких має по вісім ракет. Тобто загальна кількість ракет 48 штук.

Основою комплексу є РЛС AN/TPY-2 з цифровою антенною решіткою площею 9,2 кв.метра, що працює в діапазоні 8,55-10 ГГц, яка відповідає за виявлення цілей і наведення. Інструментальна дальність роботи цієї РЛС від 1000 до 2000 км і працює в секторі близько 120 градусів. Інформація про цілі може надходити через загальну систему обміну інформацією, наприклад від супутників.

Варто відзначити, що комплекс надійшов в експлуатацію в США з 2008 року. Крім США, операторами цієї системи є ОАЕ і Саудівська Аравія.

Причиною в першу чергу є вартість комплексу, адже ОАЕ в 2011 році витратив на дві батареї за 3,5 мільярда доларів. У 2022 році ще за 2,24 мільярда доларів купили дві станції управління запуском і дві тактичні станції управління і додаткові 96 протиракет.

У 2017 році Саудівська Аравія отримала дозвіл на закупівлю відразу 44 пускових, 360 протиракет, 16 тактичних станцій управління і сім радарів AN/TPY-2 за 15 мільярдів доларів.

Допомога для України- щ о попросив Київ У США

Україна передала США список озброєнь, яке хотіла б отримати для боротьби з російською армією. У списку опинилися сучасні системи ППО, в тому числі THAAD, винищувачі F-18 Hornet, безпілотники, а також вертольоти Apache і Black Hawk та інше.

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