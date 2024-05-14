Вашингтон різко підняв мита на китайські товари.

У вівторок, 14 травня, президент США Джо Байден, який хоче обмежити доступ Китаю до ШІ, оприлюднив пакет різких підвищень мит на низку китайських імпортних товарів, включаючи акумулятори для електромобілів, комп'ютерні чіпи та медичні препарати, ризикуючи вступити в протистояння з Пекіном напередодні виборів, пише Reuters.

Зазначається, що Китай негайно пообіцяв відплату. Його міністерство торгівлі заявило, що Пекін виступає проти підвищення тарифів США і вживатиме заходів для захисту своїх інтересів, закликаючи Сполучені Штати Америки скасувати ці заходи.

Водночас США підвищили вчетверо (до 100%) мита на електромобілі та вдвічі (до 50%) – на напівпровідники. У заяві Білого дому йдеться про "неприйнятні ризики" для економічної безпеки США, спричинені несправедливими діями Китаю, який наповнює світові ринки дешевими товарами.

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Нові заходи торкнуться імпортованих китайських товарів на суму 18 мільярдів доларів, включаючи сталь і алюміній, напівпровідники, електромобілі, важливі мінерали, сонячні батареї і крани, заявив Білий дім.

За даними Бюро перепису населення США, у 2023 році Сполучені Штати імпортували з Китаю товарів на 427 мільярдів доларів, а експортували в Китай на 148 мільярдів доларів. Цей торговий розрив зберігається десятиліттями і стає дедалі чутливішим питанням у Вашингтоні, пише агентство.

Торговий представник США Кетрін Тай заявила, що переглянуті тарифи були виправдані, оскільки Китай краде інтелектуальну власність США.

Вплив виборів

Байден намагається переконати виборців в ефективності своєї економічної політики, незважаючи на низький рівень безробіття та економічне зростання, що перевищує тенденції. Аналітики попереджають, що торгові мита можуть підвищити вартість електромобілів в цілому, що зашкодить кліматичним цілям президента США та його прагненню створити робочі місця у виробництві.

Байден заявив, що хоче виграти цю епоху конкуренції з Китаєм, але не розпочинати торговельну війну. В останні місяці він працював над тим, щоб послабити напруженість у переговорах з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Підвищення мит США

Раніше УНІАН писав, що президент США Джо Байден має намір у вівторок, 14 травня, оголосити про нові мита для Китаю. "Тарифи" спрямовані на такі галузі, як електромобілі, медичні товари та "сонячне" обладнання.

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