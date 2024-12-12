Зазначається, що це вже 72-й пакет допомоги від Сполучених Штатів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодив новий пакет допомоги Україні. Таку заяву зробив під час брифінгу радник Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

"Сьогодні президент схвалив новий пакет безпекової допомоги Україні. Він забезпечить їх додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою", – сказав Кірбі.

Зазначається, що це вже 72-й пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів.

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"Як дав зрозуміти президент (Байден), ми продовжимо постачати додаткові пакети допомоги до кінця роботи цієї адміністрації", – додав радник.

Телеканал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця повідомляє, що адміністрація Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну. Найближчими днями Штати планують оголосити про пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, який дозволить вивести обладнання зі складу американських збройних сил.

"Міністерство оборони робить історичні зусилля, щоб протягом наступних п'яти тижнів доставити в Україну велику кількість зброї. З цього моменту і до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби", – розповів високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Допомога Україні: останні новини від партнерів

Шість найбільших країн Європи посилять військову допомогу Україні, відповідно до нової Берлінськоїй декларації, підписаної за підсмуками міністерських переговорів Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства, Франції, Євросоюзу та України.

Раніше стало відомо, що парламент Канади ухвалив виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні. За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці гроші будуть використані на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги".

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