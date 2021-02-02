Сьогодні російський суд замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 роки у справі "Ів Роше" на реальний.

Штаб Навального закликає москвичів виходити на Манежну площу.

Про це йдеться в Telegram-каналі штабу.

"Манежна площа, виходимо прямо зараз! Проти нікчемного боягузливого злодія. За свободу Олексія Навального!» - йдеться в повідомленні.

Це пов'язано з тим, що Симонівський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив умовний термін на 3,5 роки Олексію Навальному у справі "Ів Роше" на реальний.

Читайте такожНавальний анонсував новий мітинг у Москві: названо дату й місце проведення (відео)

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко