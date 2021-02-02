Після арешту Навального по всій Росії прокотилася хвиля протестів / фото Reuters
Штаб Навального закликає москвичів виходити на Манежну площу.
Про це йдеться в Telegram-каналі штабу.
"Манежна площа, виходимо прямо зараз! Проти нікчемного боягузливого злодія. За свободу Олексія Навального!» - йдеться в повідомленні.
Це пов'язано з тим, що Симонівський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив умовний термін на 3,5 роки Олексію Навальному у справі "Ів Роше" на реальний.
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Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
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