Заява пролунала на тлі того, як Росія нещодавно продемонструвала готовність озброїти хуситів протикорабельними ракетами і передати "Хезболлі" через Сирію систему ППО середньої дальності "Панцир-С1".

На тлі потепління відносин між режимом і Росією таліби заявили про свій намір побудувати протиповітряну оборону Афганістану за допомогою російського обладнання.

І якщо останніми місяцями Москва, як виявилося, готова озброїти сучасними ракетами хуситів у Ємені та навіть "Хезболлу" в Лівані, то для нинішнього правлячого режиму в Кабулі вона може виявитися не такою вже й готовою, пише Forbes.

На початку 2023 року, менш ніж через два роки після повторного завоювання Афганістану на тлі хаотичного виведення американських військ, таліби виділили найбільшу частку бюджету Афганістану на оборону, заявивши про свою мету побудувати протиповітряну оборону.

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"Зенітні ракети - це потреба країни. Немає сумнівів, що Афганістан намагається і робить усе можливе, щоб отримати їх", - заявив командир талібів Карі Фасіхуддіна Фітрата та начальник штабу армії.

29 серпня генерал Саєд Абдул Басір Сабері, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони Афганістану, контрольованого талібами, був набагато відвертішим.

"Я думаю, нам потрібне обладнання для протиповітряної оборони і контролю повітряного простору. У нас є наземне обладнання. Я думаю, що ми будемо закуповувати [таку продукцію] у вас на міжнародному рівні, коли для цього з'являться [міжнародно-правові] умови", - заявив Сабері.

Зазначається, що ще кілька років тому було неможливо уявити, що таліби можуть звернутися з подібним проханням. Але заява Сабері прозвучала в період потепління відносин, прикладом якого стало запрошення Москви на Петербурзький форум у травні. Коментарі Сабері дозволяють припустити, що угруповання сподівається, що потепління відносин може призвести до придбання зброї.

Заява також прозвучала після того, як Росія нещодавно продемонструвала готовність озброїти хуситів протикорабельними ракетами і передати "Хезболлі" через Сирію систему ППО середньої дальності "Панцир-С1".

Передача "Панцирів" талібам або систем малої та середньої дальності, таких як "Бук" і "Тор", безсумнівно, стривожить Сполучені Штати. Після виведення військ у серпні 2021 року США вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі за допомогою "загоризонтного" удару безпілотника по центру Кабула, де таліби приймали його як гостя.

Удосконалена система ППО в Афганістані може ускладнити проведення подібних операцій з використанням безпілотників. У березні таліби заявили, що американські безпілотники патрулюють і "порушують" повітряний простір країни.

Існує також серйозний ризик того, що будь-які засоби ППО, які Росія поставить групі, можуть поставити під загрозу цивільну авіацію. Повітряний простір Афганістану став одним з основних маршрутів між Європою та Азією, і багато авіалайнерів, які раніше уникали його протягом багатьох років, збільшили кількість польотів над країною на тлі загострення напруженості на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.

Старший науковий співробітник програми "Демократична стійкість" Центру аналізу європейської політики Павло Лузін сумнівається, що Росія найближчим часом продаватиме талібам сучасну зброю, і називає інтерв'ю Сабері "солодкою промовою" для вух Кремля.

"Талібан хотів би отримати кілька систем ППО, але поки що не готовий до їх придбання", - підкреслив Лузін. "Не дивлячись на те, що у Росії є багаторічний досвід поставок озброєнь просто так, тут видають бажане за дійсне", - додав він.

"Росія - це глобальний порушник спокою, який відкрито й офіційно декларує цілі підриву глобального лідерства США і всього світового порядку", - вважає експерт.

У рамках цих декларованих цілей, пояснив Лузін, Росія демонструє готовність мати справу з "будь-якими видами глобальної злочинної шпани", починаючи від Північної Кореї та Талібану і закінчуючи хуситами та польовими командирами в Африці.

З іншого боку, він зазначив, що Росія не може експортувати складні звичайні озброєння, як-от "Панцир" і системи "Тор", оскільки вона втратила дуже багато техніки в Україні, а російська військова промисловість ледве поповнює великі втрати.

"Крім того, будь-яка угода щодо ППО не полягатиме в тому, що Росія просто поставить систему з полиці. Єдиний можливий спосіб постачання систем ППО типу "Бук", "Тор" або "Панцир" до Афганістану - це постачання їх разом з екіпажами", - каже Лузін. "Таліби не дуже добре навчені поводженню з цими системами", - резюмував він.

Відносини РФ і талібів

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані 2021 року, є "союзником" Росії в питаннях боротьби з тероризмом. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ми повинні виходити з того, що рух Талібан контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом. Тому що будь-яка чинна влада зацікавлена в стабільності своєї влади і в стабільності тієї держави, яку вона очолює, якою ця влада керує", - заявив він.

За словами Путіна, у Кремлі "неодноразово отримували такі сигнали" з боку Талібану про те, що вони готові працювати з Росією "на антитерористичному треку".

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