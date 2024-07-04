Рух Талібан вважається терористами не тільки в самій ж Росії, а й ще в низці держав.

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані 2021 року, є "союзником" Росії в питаннях боротьби з тероризмом. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на брифінгу під час візиту в Казахстан.

"Ми повинні виходити з того, що рух Талібан контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби безумовно для нас союзники в боротьбі з тероризмом. Тому що будь-яка чинна влада зацікавлена в стабільності своєї влади і в стабільності тієї держави, яку вона очолює, якою ця влада керує", - заявив він.

За словами Путіна, у Кремлі "неодноразово отримували такі сигнали" з боку Талібану про те, що вони готові працювати з Росією "на антитерористичному треку".

Терористичний статус Талібану

Рух Талібан у самій Росії визнано терористичним. Таким його також офіційно вважає влада Киргизстану, Таджикистану, Туреччини та Канади. Примітно, що в Росії досі відкривають кримінальні справи за "виправдання діяльності руху Талібан".

Ще в період російських воєн проти Чечні Талібан, як стверджувала Росія, постачав зброю і гроші чеченським повстанцям. У 2000 році офіційні представники Талібану навіть визнавали незалежність Чечні під керівництвом Аслана Масхадова.

Різке потепління у відносинах Кремля з талібами почалося 2022 року - після того, як Талібан захопив владу в Афганістані, а Росія вторглася в Україну. Обидва - Кремль і Талібан - опинилися в міжнародній політичній ізоляції, що підштовхнуло їх в обійми один одного.

Вас також можуть зацікавити новини: